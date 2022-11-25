О льготах многодетным семьям

На сегодняшний день в Гатчинском районе проживает 2472 многодетные семьи, и, как заметила Людмила Николаевна, на протяжении ряда лет наблюдается положительная динамика в плане многодетности – количество семей растет. Пять семей в районе растят 10 детей, и есть две семьи, где воспитывается 11 ребят.

Директор филиала центра соцзащиты Ленинградской области по Гатчинскому району Екатерина Биттель рассказала о мерах социальной поддержки, предусмотренных для многодетных семей из регионального бюджета. Практически все меры предоставляются с учетом критерия нуждаемости: среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен превышать величину среднего дохода, сложившегося в Ленобласти. В 2022 году эта сумма составляет 35 тысяч рублей. Обратиться за мерами поддержки может любой из родителей. Условия для предоставления услуги: российское гражданство и местожительство или местопребывание на территории Ленинградской области. Многодетной считается семья, воспитывающая троих и более детей в возрасте до 18 лет, либо до 23 лет в случае обучения ребенка по очной форме.

Компенсация «коммуналки» и бесплатный проезд

Многодетным семьям предоставляется ежемесячная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер выплаты составляет 733 рубля на каждого члена семьи.

На сегодняшний день эту выплату получает 1456 семей в Гатчинском районе.

Также многодетным раз в году положена денежная выплата для приобретения комплекта школьной формы и школьно-письменных принадлежностей. Размер выплаты – 4160 рублей, и получают ее в Гатчинском районе 1279 семей.

Многодетные семьи имеют право на бесплатный проезд на автотранспорте на смежных, межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах по единому социальному проездному билету.

Региональный материнский капитал в Ленинградской области при рождении (или усыновлении) третьего ребенка и последующих детей, составляет 126936 рублей. Обратиться по поводу выплаты можно, когда третьему ребенку исполнится год. За исключением необходимости использовании материнского сертификата на получение ребенком платных медицинских услуг или на приобретение дорогостоящих лекарств.

Право на региональный маткапитал в Гатчинском районе реализовали 239 семей.

100 тысяч – за тройню

При одновременном рождении трех и более детей матери предоставляется единовременное денежное пособие в размере 100 тысяч рублей. Как рассказала Екатерина Биттель, в этом году тройни в Гатчинском районе не рождалось, а в прошлом году такая выплата была.

Также при рождении троих детей предоставляется единовременная выплата на приобретение жилья.

Семьям, воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей, положен автомобиль. Условия: родитель, получающий машину, проживает вместе с детьми, один или оба родителя не менее пяти лет живут в Ленинградской области и отмечены наградами за достойное воспитание детей. Еще одно условие – наличие водительских прав хотя бы у одного родителя.

В этом году в Гатчине многодетным было выдано два микроавтобуса.

Кроме того, в случае рождения третьего и последующих детей предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 13638 рублей – с учетом критериев нуждаемости.

Екатерина Андреевна рассказала о льготном проезде для многодетных на железнодорожном транспорте пригородного сообщения – с оплатой 10% тарифа, по единым социальным проездным билетам. А также о правилах присвоения статуса многодетной семьи в Ленинградской области и о компенсации расходов на подключение домовладений к газопроводу.

Землю – большим семьям

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Гатчинского района Александр Аввакумов, принимавший участие в эфире, рассказал об одной из существенных мер социальной поддержки многодетных – обеспечении земельными участками:

- На 1 ноября 2022 года в Гатчинском районе на предоставление земли поступило 2631 заявление от многодетных. Больше всего – от жителей Гатчины и Коммунара. Среди льготников есть отдельная подкатегория – многодетные, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеют право на получение муниципального жилья по договору социального найма. Им предоставлено первоочередное право, и таких заявлений – 338.

Александр Николаевич отметил, что в Гатчинском районе создана рабочая группа по выявлению свободных территорий, пригодных для формирования земельных участков. Ежегодно удается сформировать не менее 150 участков. Однако в Гатчине земельный ресурс практически на нуле: за весь период – с 2011 года – в черте города многодетным было предоставлено 64 участка. И в перспективе такие участки могут быть образованы только на месте снесенных аварийных домов.

Инфраструктура на территории земельных участков для многодетных семей постепенно развивается. По словам главы администрации, с электроснабжением проблем не возникает. Вопросы водоснабжения и водоотведения решаются локально. Во многих населенных пунктах продолжается газификация. Подъездными дорогами участки обеспечены на 54%, и администрация будет решать этот вопрос.

Работы по подбору территорий для формирования участков продолжатся. Как подчеркнула Людмила Николаевна, вопрос обеспечения многодетных семей земельными участками находится под контролем областной прокуратуры.

В завершение Людмила Нещадим анонсировала тему следующего прямого эфира, который состоится 5 декабря. Это будет декада, посвященная защитам интересов инвалидов.





Екатерина Дзюба