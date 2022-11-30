Выходной в Гатчине: маршрут по самым красивым достопримечательностям города

Дорога из Санкт-Петербурга

Есть два варианта: на электричке с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга до Гатчины, либо же на автобусе К100, К18, К18а и 431 от станции метро «Московская».

Наш маршрут начинается с ж/д вокзала Гатчина-Балтийская.

Большой Гатчинский дворец

Когда вы выйдете с электрички на Балтийском вокзале, то сразу почувствуете спокойствие и вкусный запах шавермы. Спокойствие и комфорт — это точно про Гатчину. Идём с вокзала прямо, по аллее Императора Павла I, до самого дворца, который был построен в XVIII веке.

Оказавшись у входа, обязательно взгляните налево. Это башня Екатеринвердера. Зайти туда пока что нельзя, зато сотрудник музея рассказал, что имя башне Павел I дал в честь своей матери.

Гатчинский дворец до революции принадлежал царской семье, а после стал национальным музеем. Обязательно загляните туда. Экскурсия начинается в комнате, где рассказывают, как дворец во время Великой Отечественной войны заняли оккупанты и подожгли его после отступления. До мурашек.

Гатчинский парк

Узнав непростую историю дворца, отправляйтесь в парк, чтобы немного расслабиться, а утки составят вам компанию. Гуляя по такой красивой местности, не верится, что это в центре города. Местный житель поделился, что в зимний период вход в парк абсолютно бесплатный. А сотрудник музея рассказал историю, как летом к ним приезжают флористы за советом, потому что парк невероятно красив.

Приоратский дворец

На этом наша прогулка не заканчивается, отправляемся дальше. Идём через Красноармейский проспект, не забывая наслаждаться тишиной этого города и взглянуть направо, ведь в этом каменном здании раньше были дворцовые конюшни (а сейчас находится Центральный военно-морской архив). Проходим через площадь Коннетабля и заходим в Приоратский парк, где местные жители предпочитают кататься на лыжах. Получаем удовольствие от морозного воздуха и подходим поближе к Приоратскому дворцу.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы

Готовы продолжать дальше? Тогда отправляйтесь по улице Чкалова до улицы Красной. Покровский собор впечатляет своими масштабами и красотой внутри. Кстати, местные жители предпочитают ходить на службу именно сюда. Посетив собор, прогуляйтесь по улице Красной и заверните потом на пешеходную Соборную - пряный запах местных кафешек заставит вас проголодаться.

Музей истории города Гатчины

Было бы здорово завершить прогулку посещением городского музея.

Музей поделён на несколько залов, каждый из которых посвящен событиям, которые происходили в городе в разные периоды его истории. Так, например, вы сможете узнать особенности застройки Гатчины, увидеть, как пережил город Великую Отечественную войну – ведь не случайно Гатчине присвоено звание «Город воинской славы», а также познакомиться с советским периодом его истории. Здесь вы действительно найдёте много исторических музейных экспонатов, которые помогают окунуться в прошлое.

На этом прогулка по комфортной Гатчине закончена, можете сесть на ближайшей остановке на маршрутку и возвращаться в Санкт-Петербург.

Алёна Осипова