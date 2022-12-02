Денежные переводы через Почту России теперь можно оплатить картой

Перевод до 100 000 руб. получателю могут выдать наличными уже в течение часа после отправки. Суммы больше, как правило, приходят за один-два дня. Однако для отдалённых населённых пунктов, где нет электронных каналов связи или требуется время для доставки денежных купюр, этот срок может достигать шести дней. Максимальная сумма транзакции — 500 000 руб. для переводов по конкретному адресу. Для переводов «Форсаж», которые можно получить в любом отделении Почты, лимит — 300 000 руб.

«Получать денежные переводы на почте удобно, в первую очередь, людям, у которых нет банковской карты. Пользуются услугой и жители небольших сёл и посёлков, которым далеко добираться до ближайших банкоматов. Теперь отправить им деньги будет проще – для этого больше не нужно снимать наличные. В наших планах – запустить отправку переводов и в онлайн. Например, в 2023 г. совершить перевод с банковской карты можно будет через мобильное приложение Почты», – прокомментировала руководитель бизнеса «Финансовые технологии» Почты России Алёна Бочарова.

В 2021 г. в отделениях Почты появилась возможность безналичной оплаты наложенного платежа. С его помощью покупатели интернет-магазинов могут рассчитываться за товар при получении посылки. Сейчас около 30% клиентов Почты оплачивают наложенный платёж картой.