Вода, тариф и старые трубы

…Согласно рейтингу московского агентства, по экономическим показателями гатчинский «Водоканал» вошел в пятерку лучших российских предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, заняв четвертое место в стране в своей отрасли. Достигнуть такого результата предприятию удалось вопреки низким тарифам и благодаря грамотной экономической стратегии.

Оборотная сторона тарифа

О раскопках и трубах позапрошлого века, о низких тарифах и замороженных проектах рассказал директор гатчинского «Водоканала» Станислав Солоп.

- Станислав Петрович, два вопроса, которые волнуют гатчинцев: почему у нас так любят отключать холодную воду и когда закончатся раскопки в городе?

- Раскопок, к сожалению, в этом году меньше не стало. И не станет. Наоборот – с каждым годом их будет все больше. Потому что сети в городе старые, с большим физическим и моральным износом. К сожалению, обновления сетей в должном объеме не происходит. На обновление нужны средства, которых в бюджете не хватает. Поэтому утечки, из-за которых, собственно, и приходится копать, все время растут.

- Эти протечки относятся к водоснабжению или к водоотведению?

- Это водоснабжение. Водоотведение идет самотеком, в основном, без напора. Хотя на улице Крупской, вдоль Орловой рощи, есть напорный коллектор, который тоже периодически страдает от протечек, и его тоже необходимо менять в среднесрочной перспективе.

Есть адреса, где постоянно происходят утечки. Например, на ул. Радищева, на Рощинской, в центре города очень много сетей, изношенных на 70-90%. В Гатчине много болевых точек. Они заявляются в муниципальную программу, но, к сожалению, средства на них не выделяются. До 2021 года мы получали некоторый объем субсидий из городского бюджета – около 15 млн в год, но теперь и этого нет.

- Сколько еще продержатся наши сети?

- В таком положении можно находиться довольно долго. Мы своевременно устраняем протечки, меняем отдельные участки. Но, рано или поздно, менять придется уже много, дорого и большим объемом. Конечно, лучше это делать постепенно, но не получается. В 2021 году мы выполнили ремонт с заменой участка водопровода вблизи линии электропередач на Рощинской, 2-а, ремонт наружных сетей водопровода и канализации на Соборной – от ул. Горького до Красной, ремонт сетей водоснабжения на участке ул. Коли Подрядчикова от ул. 7-й Армии до ул. Русинова, однако требуется увеличивать темп и финансирование данных работ.

- Почему нет денег на реконструкцию сетей?

- Говоря о причинах нехватки средств, надо обратиться к корневой проблематике. Водоканал входит в реестр субъектов естественных монополий РФ, поэтому он не вправе самостоятельно устанавливать тарифы. Это делает комитет по тарифам Ленинградской области. Он устанавливает тарифы нашему предприятию с учетом тех ограничений, которые накладываются на федеральном уровне. Федеральный уровень спускает регионам предельные индексы-дефляторы, которые регулируют допустимый процент роста совокупной платы за жилищно-коммунальные услуги для каждого региона. В Ленинградской области это 4%. Соответственно, тарифный комитет Ленобласти устанавливает для жителей предельный индекс повышения тарифа – до 4%.

В этой связи наше предприятие может изменить стоимость услуг и, соответственно, получить больше средств в следующем году только на 4%. Безусловно, многолетняя нехватка денег приводит к тому, что в тарифы предприятия, которые оплачиваются жителями и являются нашим основным источником существования, заложены только те мероприятия, которые необходимы для поддержания существующей инфраструктуры. Наши тарифы и даже их рост на 4% не предусматривают капитальных вложений на реконструкцию сетей – они планово убыточные.

Проблема не на уровне муниципального образования. Стоимость коммунальных услуг не покрывает затраты на возмещение выбывающих фондов. И дело даже не в том, что муниципалитет должен взять на себя бремя этой нагрузки, а в той многолетней политике, которая ведется в отношении искусственного сдерживания тарифа и в итоге приводит к истощению средств предприятия.

Да, речь идет о повышении тарифов – непопулярной мере. Но либо эти деньги будут браться из бюджета, и тогда в городе не построят новые объекты и не отремонтируют дороги, либо жители должны осознанно оплачивать полный тариф. Чтобы поддерживать водопроводные сети в рабочем состоянии.

- Какой сегодня тариф на холодную воду в Гатчине?

- Самый низкий в Ленинградской области – 20,22 руб. с НДС за кубометр питьевой воды для населения. Средний тариф в Ленобласти колеблется в районе 50 рублей, а в некоторых районах – например, во Всеволожском, он достигает 120 рублей за кубометр.

Многие представители законодательной власти гордятся тем, что в Гатчине самый низкий тариф, потому что жителям комфортно. Рост тарифа, как в других регионах, вызовет бурю негодования. Однако даже без счетчика, при нормативе 4,59 кубометров на человека в месяц, семья из трех человек потребляет примерно 14 кубов воды в месяц. Соответственно, плата за холодную воду составляет меньше 280 рублей. Это заниженный тариф.

После реформы право регулирования тарифа у муниципалитета отняли и передали на уровень региона. Теперь региональный комитет, получив предельные индексы из Москвы, решает на основании документов, которые подают организации, какой тариф им утвердить. Исходя из этого, будучи сдержанными предельным индексом роста и рассматривая наши документы, как правило, сумму урезают. Например, мы подаем экономически обоснованные затраты: выполнены ремонтные работы на 19 млн рублей – плановую цифру на следующий год нам ставят два миллиона.

Рост тарифа в области примерно одинаков. Но стартовые позиции отличаются в разы. Исторически сложилось так, что в Гатчине тариф был низким, и теперь мы вынуждены нести это бремя. Это заставляет нас снижать энергоемкость, искать дополнительные доходы, чтобы выдержать убыточный тариф и еще получить небольшую прибыль.

Нам предлагают перераспределять расходы. Сектор «электроэнергия», который на энергоемких предприятиях обычно составляет не меньше 45%, у нас доведен до 20%.

- Если повысить тариф – это спасёт положение?

- Надо в два раза увеличить тариф – до 40 рублей за кубометр. Это все равно будет ниже, чем в среднем в Ленинградской области. Тогда средняя плата за холодную воду на семью из четырех человек составит 500-550 рублей в месяц. Можно было бы половину выручки потратить на реконструкцию сетей…

Полувековые сети

Как рассказал Станислав Солоп, в отрасли появилось нововведение. Премьер Мишустин утвердил стратегию развития сферы ЖКХ и строительства до 2030 года с планом до 2035-го. Согласно этой стратегии, для нормального функционирования изношенных сетей (а средний износ сетей в России составляет 70-85%, так как весь основной фонд был построен в 1970-е годы во время строительства и развития городов) рекомендуется ежегодно производить полную замену не менее 3%, чтобы снизить общий износ хотя бы до 40-45%.

- В Гатчине – около 160 км сетей водоснабжения и 157 км водоотведения. Ежегодная замена 3% – это 10 погонных километров. Не так давно в Мариенбурге на ул. Куприна была перекладка водопровода большой протяженности – почти километр. Стоимость работ составила 17 млн рублей. Соответственно, перекладка 3% сетей в год обойдется примерно в 170 млн – около половины валовой прибыли предприятия за весь год по основной деятельности. Если менять, как минимум, 10 км водопровода в год, через 10 лет мы бы заменили основные сети. Иначе будет постоянно происходить недоремонт и раскопки.

Жителям, наверно, тоже неинтересно платить мало за воду, но при этом регулярно терпеть ее отключение, пока «Водоканал» затыкает очередную дыру в одной и той же трубе. Лучше заплатить чуть больше, чтобы один раз сделали капитально – и забыть.

К слову, за 2021 год бригады «Водоканала» устранили 307 утечек на системе водоснабжения. Почти 90 раз рыли котлован, искали утечку. Для этого воду нужно отключить, работы согласовать, участок огородить, разрыть, течь устранить и восстановить асфальт, брусчатку или газон. Восстановление благоустройства тоже делается за счет «Водоканала».

- Что все-таки капитально отремонтировано за последние годы?

- В 2018-м на участке ул. Гагарина между проспектом 25 Октября и ул. Хохлова на колоссальной глубине был полностью заменен абсолютно разрушенный участок коллектора. В этом году мы благодаря помощи администрации через муниципальную программу выполнили архисложную техническую работу по замене коллектора на ул. Беляева в Мариенбурге. Весь отрезок, проходящий вдоль школы № 7, не вскрывая асфальта, проложили методом горизонтально-наклонного бурения. Было вырыто два котлована, опущена вниз специальная техника, которая, разрушая старый развалившийся коллектор, протянула новый.

Канализационные стоки Аэродрома и Мариенбурга стекаются самотеком на очистные сооружения на ул. Воскова у переезда. От этой станции через две напорные ветки, построенные в прошлом веке, стоки попадают на камеру гашения напора на пересечении улиц Крупской и Рощинской. В 2018 году мы самостоятельно заменили участок одной из двух напорных веток с проходом через шоссе Гатчина – Тайцы.

А вот магистраль на Радищева невозможно нормально отремонтировать – там нужно полностью перекладывать большой участок.

Атеросклероз водных артерий

- Сети мы чистим внепланово, симптоматически, – объясняет Станислав Солоп. – Потому что лишний раз прочищать старый коллектор чревато – это может привести к его обрушению. Старые трубы – хрупкие, как сосуды, забитые склеротическими отложениями. Засоры происходят – мы устраняем.

А еще очень хорошо характеризует состояние наших городских сетей наличие керамических коллекторов. Они идут от Химози, под Коннетаблем, на ул. Жемчужина и соединяются с большим коллектором на Красноармейском проспекте. Когда мы в Химози обнаружили провал грунта на месте протечки, оказалось, керамика настолько устала с течением времени, что она просто схлопнулась. Вместо локальной течи – сразу осколки. Мы дошли до более-менее живого участка и, полностью выбирая осколки старого коллектора, поменяли его на современную трубу.

Но в Гатчине есть и вовсе раритет. Еще работает и много раз безуспешно попадал в план капремонта коллектор на ул. Горького – от Соборной до Чкалова. Это коллектор 1882 года. Он еще даже не керамический, а пескобетонный.

…Как говорит Станислав Петрович, в проведении реконструкции сетей «Водоканалу» содействуют проекты «Комфортной городской среды».

- Программа благоустройства вынуждает органы местного самоуправления обращаться к нам. Чтобы делать все в комплексе, основательно, мы обследуем свои сети под выбранным участком и представляем смету. В последние три года мы добились того, что в процессе благоустройства, когда вынимают старые основания, грунты, мы вместе с администрацией меняем свои коммуникации. Например, на Соборной делали пешеходную часть – поменяли трубы и колодцы. Если бы все проблемные участки совпадали с территорией благоустройства, мы бы все сети поменяли.

Коробка передач в канализации

Бич гатчинских канализационный сетей – посторонние предметы. В 2021 году бригады «Водоканала» устранили 1655 засоров – чистили по три раза в день, без выходных.

- Нам в пору открывать музей находок, – говорит Станислав Петрович. – Матрасом и автомобильной покрышкой в канализации уже никого не удивишь. Но вот коробку передач от «Запорожца» извлекли впервые. Конечно, граждане кидают в люки посторонние предметы не в центре города, а на периферии. Там же регулярно воруют крышки люков. Были месяцы, когда мы больше 40 люков вынуждены были восполнять. Полиция проведет рейд по всем окрестным скупкам металла – волна краж спадет. Приемщики отказываются брать – интерес теряется. Потом опять всплеск. А когда на люке нет крышки, туда обязательно начинают бросать мусор. Таков менталитет.

Заграница нам не поможет

- Расскажите, пожалуйста, про совместный проект «Водоканала» со шведами: что с ним теперь?

- Наше международное сотрудничество со Швецией по программе «Северная инициатива» оборвалось в один момент. Началось все в 2006 году, когда было подписано соглашение. Европейцев волновало качество стоков, попадающих в Балтийское море. Несколько районов Ленинградской области – Гатчинский, Кировский, Тихвинский, Пикалево – сбрасывают свои стоки в реки, которые впадают в Неву. Мы, в частности, на Ижоре. В период с 2006 по 2009 год мы сделали полную реконструкцию ключевого объекта, который транспортирует все стоки города, – главной канализационной станции на въезде в Гатчину. Западные партнеры убедились в нашей трудоспособности (не все районы области смогли это сделать), и мы многие годы, до декабря прошлого года, реализовывали проект реконструкции очистных сооружений в несколько этапов.

Мы выполнили реконструкцию в части механической и химической очистки и 10 декабря 2021 года полностью закончили этот процесс, доведя технологию очистки стоков и выходные параметры до требований Хельсинской Конвенции. Сегодня наши очистные сооружения выполняют норматив для европейских стран. Пожалуй, Гатчина – единственный город в Ленобласти с населением около 100 тысяч, который имеет очистные сооружения, способные очищать стоки до нормативов Хельсинской Конвенции.

Воодушевленные достигнутым, мы к декабрю прошлого года разработали и подошли к подписанию соглашения на третий этап. Он был утвержден всеми финансовыми институтами Евросоюза. Администрация Гатчинского района подготовила и предоставила «Водоканалу» муниципальную гарантию. Но после известных событий в феврале наши европейские партнеры прекратили этот проект в один миг, как и все остальные проекты в России. Перспектива реализации третьего этапа оценивалась в 3 млн 200 тысяч евро. Из них в виде безвозмездного гранта планировало выделить 1 млн 300 тысяч евро экологическое партнерство «Северное измерение», мы планировали кредит на 10 лет в размере 1 млн 350 тысяч евро. Остальное финансирование в виде гранта собиралось выделить Шведское агентство международного развития.

- Если вы довели очистку стоков до европейской нормы, зачем нужен был еще третий этап?

- Третья стадия касалась утилизации осадка сточных вод. Сегодня осадок, который отбирается и прессуется, вывозится в сухом виде на мусорные полигоны. В хорошее время наш осадок сточных вод служил помощником полигонам ТБО – как рекультиватор. Осадок – мощнейшая органика, которая заставляет разные отходы перегорать и разлагаться во много раз быстрее. С иностранцами мы договаривались заняться реконструкцией системы удаления уплотненного избыточного ила и вторичных отстойников. Но теперь проект заморожен.

Что касается сточных вод, мы, добившись такого качества очистки, теперь разбавляем своей чистой канализационной водой в Ижоре ту грязную, которая приходит сверху – выше по течению.

- Оставшись без инвестиций, как вы спасаете материальное положение?

- Мы не отчаиваемся и одними из первых в Ленобласти среди предприятий водоснабжения-водоотведения стали использовать механизм привлечения денежных средств, не нагружая абонентов через тариф. А именно: разработали на пятилетку две инвестиционные программы. Одна – по питьевой воде, другая – по стокам. В совокупности это больше 200 млн рублей на пять лет.

Новизна для унитарного предприятия, которое имеет небольшой тариф и ограниченные возможности бюджета, заключается в том, что платят новые абоненты. Если инвестор размещает свой объект на территории Гатчины и планирует подключение к сетям, он должен заплатить по тарифу за подключение. Тариф утвержден на уровне области, деньги могут быть потрачены только на цели инвестиционной программы. А это как раз самые нужные мероприятия, которые позволят увеличить производительность насосных станций, повысить возможность передачи ресурса путем увеличения диаметров сетей, замены некоторых узлов. Это отчасти даст нам возможность подключить новых абонентов, улучшит состояние действующих объектов и сетей.

- И каков тариф?

- Плата за технологическое присоединение – единая абсолютно для всех, тариф действует пять лет. Например, чтобы стать абонентом «Водоканала» и выкупить мощность (по аналогии с электроэнергией) – один кубометр воды в сутки, надо заплатить 30 тысяч 290 рублей. Жители частного сектора оплачивают подключение на полкуба воды в день – этого более чем достаточно для домовладения, исходя из диаметра трубы 15-20 мм. Несложно посчитать цену подключения – 15000 рублей.

Это разовый выкуп мощности. В последующем вы становитесь абонентом и оплачиваете эту мощность по общему городскому тарифу.

Плюс еще в том, что эта нагрузка не падает на уже действующих абонентов. Они не оплачивают мероприятия по модернизации сетей для подключения новых пользователей. Мы надеемся, мы поможем органам местного самоуправления повысить инвестиционную привлекательность для новых абонентов.

Новые горизонты чистой воды

- Это все хорошо, а достаточно ли в городе природных запасов воды?

- За счет инвестиционной программы по питьевой воде, рассчитанной на период с 2021 по 2025 год, мы аккумулировали некоторое количество средств и уже ведем работу по бурению дополнительных скважин на северном водозаборе. За счет средств подключенных абонентов ведется реконструкция других скважин и разработка нового горизонта.

Гатчине повезло – мы имеем вариативность. Исторически сложилось, что при царе первый водозабор был из Серебряного озера. Сегодня этот поверхностный источник водоснабжения по-прежнему используется, но ресурс его ограничен. В советский период был разработан подземный водозабор – целый куст скважин, и мы увеличиваем его производительность.

- В Серебряном озере вода вкуснее?

- Озеро и скважина имеют один горизонт, поэтому качество воды примерно одинаковое. Химический анализ почти идентичен. Большой подземный объем воды еще не изведан. Чем ниже горизонт, тем лучше вода, но качество воды у нас везде хорошее. Просто есть более соленые и менее соленые горизонты. У нижнего горизонта жесткость меньше. Если мы смешаем воду разных горизонтов, возможно, жесткость гатчинской воды несколько понизится. Сейчас она находится на пределе, допустимом Роспотребнадзором. Люди жалуются на белый налет в бытовых приборах. Но это не признак плохого качества: чем чище природная вода, тем она жестче. В Серебряном озере вода тоже жесткая.

- А как насчет чистоты воды, которая течет из-под крана?

- Мы делаем 22 тысячи анализов воды в год. У нас аккредитованная лаборатория, в наше время это большая редкость. Законодательством нам запрещено проводить полный спектр аналитики собственными силами, поэтому наша лаборатория берет анализы во внутреннем цикле, а лаборатория Роспотребнадзора привлечена делать с высокой периодичностью контрольный отбор проб на 200 точках, в разных микрорайонах, на разном удалении. Так что качество гатчинской воды – под контролем государственного учреждения, и все параметры полностью соответствуют СанПиНу.

- Так что – гатчинскую воду можно пить прямо из-под крана?

- Нужно. Но! Не надо забывать, что вода проходит длинный путь от скважины до вашего смесителя, и в процессе транспортировки в воду могут попасть какие-то минеральные отложения, примеси и песок из водопроводных труб. Чтобы этого не происходило, управляющие компании должны заниматься периодической промывкой внутридомовых труб и очисткой общедомовых фильтров. Делают они это или нет – большой вопрос. В домашних условиях есть простой способ избавиться от посторонних примесей: наберите воды, оставьте ее отстояться в течение суток – и можно пить.

Беседовала Екатерина Дзюба