Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Плановые отключения 7 декабря

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики:  ЖКХ

07.12.2022 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Луйсковицы,  

д. Сяськелево, ул. Новосёлки,       

д. Вохоново.

 

07.12.2022 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Карташевская,

д. Руново,

д. Кобрино (часть),

п. Высокоключевой, Большой проспект, школа, скважина, ул. Песочная,

ул. Почтовая, ул. Колхозная, ул. Пионерская.           

        

13.12.2022 с 00:00 до 06.00 14.12.2022 (1 раз на 15 минут)

Сусанинское СП:

п. Кобралово СПК «Кобралово»

 

14.12.2022 с 10.00 до 17.00   

Сусанинское СП:

п. Кобралово, «ГазпромИнвест», СПК «Кобралово».