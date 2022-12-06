Плановые отключения 7 декабря
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
Рубрики: ЖКХ
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево, ул. Новосёлки,
д. Вохоново.
07.12.2022 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Карташевская,
д. Руново,
д. Кобрино (часть),
п. Высокоключевой, Большой проспект, школа, скважина, ул. Песочная,
ул. Почтовая, ул. Колхозная, ул. Пионерская.
13.12.2022 с 00:00 до 06.00 14.12.2022 (1 раз на 15 минут)
п. Кобралово СПК «Кобралово»
14.12.2022 с 10.00 до 17.00
Сусанинское СП:
п. Кобралово, «ГазпромИнвест», СПК «Кобралово».
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