В Ленобласти ― антикоррупционный конкурс для школьников

Основная задача конкурса среди школьников 9-11-х классов, который проводится в регионе шестой раз, воспитание у подрастающего поколения нетерпимости к коррупционному поведению и повышение образовательного, культурного уровня в области противодействия коррупции, развитие познавательной и гражданской активности.

Темы для будущих видеороликов организаторами конкурса определены так:

«Коррупция: проблемы и последствия»;

«Коррупция как проблема нравственного выбора»;

«Будущее без коррупции»;

«Способы противодействия коррупции глазами молодежи»;

«Противодействие коррупции: история и современность».

Жанр видеоролика, развитие сюжета, обстоятельства, смысловую нагрузку участникам предстоит определить самостоятельно, что позволит продемонстрировать их собственное представление об особенностях проявления коррупции в повседневной жизни и задуматься о ее причинах и негативных последствиях.

Конкурс будет проведен в три этапа: школьный, муниципальный, областной, по результатам которых профессиональное жюри выберет лучшие творческие работы.

По итогам конкурса победители и лауреаты будут награждены дипломами и подарками, а участникам областного этапа ― вручат благодарственные письма.

Областной конкурс на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции» проводится ежегодно с 2016 года. В 2016 году школьники писали сочинения, с 2017 года – снимают видеоролики на различные сюжеты.