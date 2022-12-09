В Ленобласти подвели итоги деятельности антинаркотической комиссии

«Сегодня борьба с наркопреступлениями усложняется активным использованием электронных площадок как для распространения информации о запрещенных веществах, так и для их продажи. Соответственно, нам необходимо усилить, в том числе, и на уровне районных комиссий, в социальных сетях и на информационных ресурсах агитационную и профилактическую работу с молодежью. В том числе ― сообщать о мерах наказания за подобную противоправную деятельность», ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Значительную роль в сокращении числа преступлений в этой сфере играют комплексная межведомственная профилактическая деятельность, активная информационно-мотивационная работа с родителями, пропаганда здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение.

Кроме того, чтобы не допустить «первую пробу» и выявить «группы риска» среди несовершеннолетних проводится социально-психологическое тестирование в образовательных организациях. В 2022 году оно прошло во всех муниципальных и государственных образовательных организациях с охватом почти 98% от общего числа обучающихся. Всего в исследовании приняли участие более 80 000 человек.

Тенденции, которые удается выявить в ходе тестирования, учитываются специалистами при планировании системной профилактической работы. На основе его результатов проводятся профилактические медицинские осмотры обучающихся, основанные на принципах информированности, добровольности, конфиденциальности. В целом, в регионе наблюдается положительная динамика к участию в превентивных мероприятиях подростков от 13 лет и старше. По мнению членов Комиссии, необходимо также повысить доступность социальной реабилитации и ресоциализации.