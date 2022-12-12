Где 13 декабря отключат свет
Энергоснабжающие организации уведомляют о проведении 13 декабря 2022 года плановых работ на электросетевых объектах, в связи с чем будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
13.12.2022 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
пер. Речной, д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32;
пер. Новый, д. 3, 6, 9, 12;
ул. Центральная, д. 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13А, 15, 17, 19, 19А;
ул. Старая дорога, д. 2А, 2Б, 5, 6, 8, 14, 16А.
13.12.2022 с 09:00 до 17:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский
ул. Красная, д. 47-69;
ул. Ленина, д. 11.
13.12.2022 с 10:00 до 18:00
Сиверское ГП
п. Сиверский ул. Крылова, ул. Декабристов
13.12.22 с 09:00 до 18.00
Сяськелевское СП:
д. Микино, д. Вохоново
13.12.2022 с 10:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Горки
Пудомягское СП
13.12.2022 с 10:00 до 18:00
к.п. "Павловские Дачи" ул. Центральная
Шаглино, Бор, Веккелево,
Пудостьское СП
д. Хюттелево
Елизаветинское СП
13.12.22 с 09:00 до 18.00
д. Луйсковицы
Таицкое ГП
13.12.2022 с 10:00 до 17:00
д. Нижняя