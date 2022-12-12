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Где 13 декабря отключат свет

Энергоснабжающие организации уведомляют о проведении 13 декабря 2022 года плановых работ на электросетевых объектах, в связи с чем будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

13.12.2022 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

пер. Речной, д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32;

пер. Новый, д. 3, 6, 9, 12;

ул. Центральная, д. 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13А, 15, 17, 19, 19А;

ул. Старая дорога, д. 2А, 2Б, 5, 6, 8, 14, 16А.

 

13.12.2022 с 09:00 до 17:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский

ул. Красная, д. 47-69;

ул. Ленина, д. 11.

 

13.12.2022 с 10:00 до 18:00

Сиверское ГП

п. Сиверский ул. Крылова, ул. Декабристов

 

13.12.22 с 09:00 до 18.00

Сяськелевское СП:

д. Микино, д. Вохоново

 

13.12.2022 с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Горки

 

Пудомягское СП        

13.12.2022 с 10:00 до 18:00

к.п. "Павловские Дачи" ул. Центральная

Шаглино, Бор, Веккелево,

 

Пудостьское СП

13.12.2022 с 10:00 до 17:00

д. Хюттелево

 

Елизаветинское СП

13.12.22 с 09:00 до 18.00

д. Луйсковицы   

 

Таицкое ГП

13.12.2022 с 10:00 до 17:00

д. Нижняя

 