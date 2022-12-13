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Где отключат свет завтра, 14 декабря?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики:  ЖКХ

14.12.2022 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Кобрино,

д. Прибытково,

д. Мельница,

СНТ «Лесное, Егерьское, Новое, Суйда».

 

14.12.22 с 10:00 до 18.00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево, ул. Центральная дома 12, 13, 14, 15, Дом Культуры, дет сад.

 

14.12.2022 с 10:00 до 18:00

Сусанинское СП:

д. Мыза.

        

14.12.2022 с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Вайя.

 

14.12.2022 с 09:00 до 18:00

Новосветское СП:

п. Новый Свет, промзона (бывшие свинарники).

 