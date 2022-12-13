Где отключат свет завтра, 14 декабря?
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
Рубрики: ЖКХ
14.12.2022 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Кобрино,
д. Прибытково,
д. Мельница,
СНТ «Лесное, Егерьское, Новое, Суйда».
14.12.22 с 10:00 до 18.00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево, ул. Центральная дома 12, 13, 14, 15, Дом Культуры, дет сад.
14.12.2022 с 10:00 до 18:00
Сусанинское СП:
д. Мыза.
14.12.2022 с 10:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Вайя.
Новосветское СП:
п. Новый Свет, промзона (бывшие свинарники).
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