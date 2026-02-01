В этот день проходят массовые спортивные мероприятия на воздухе, в которых принимают участие как профессионалы, так и любители.

Развитие зимних видов спорта в России имеет свою историю и традиции. Об этом рассказывают периодические издания и учебные пособия на портале Президентской библиотеки.

О том, какой популярностью пользовались лыжи в России, можно узнать в январском номере ежемесячного спортивного журнала «Библиотека русского спорта» за 1911 год.

Первые русские лыжные организации появились в конце 1890-х годов в Москве, а затем в Петербурге. «Долгое время лыжный спорт в России влачил совершенно незаметное существование. За исключением столиц, в первое десятилетие лыжников-спортсменов совсем не знала Россия. Да и в столицах это были крошечные группы любителей, число которых не превышало нескольких десятков», – пишут авторы журнала.

Резкий перелом в истории лыжного спорта в России наступил в 1906–1907 годах. С этого времени, «число лыжников-любителей растёт с головокружительной быстротой». Лыжные сообщества возникают не только в больших городах, но и в провинции. Вокруг них группируются уже не десятки, а сотни и даже тысячи любителей этого зимнего вида спорта.

В чём же причины столь успешного и быстрого развития лыжного спорта в стране? По мнению авторов статьи, это «несомненная и огромная полезность его для здоровья», поскольку бег на лыжах полезен для людей всех возрастов.

Ещё одна причина кроется в очаровании зимних пейзажей: «Исчезли мелкие, повседневные заботы, забыты неприятности и огорчения; детская, юная радость на душе, хочется безудержного смеха и веселья. Только лыжнику знакомы эти ощущения; только лыжник знает эту тайну перерождений. И эту тайну хранят два небольших, узких куска дерева под скромным названием лыжи».

Не менее популярным и полезным видом спорта в России считался конькобежный спорт. Историк и библиограф российского спорта Георгий Дюперрон в книге «Зимний спорт: лыжи, коньки, салазки», изданной в 1928 году, пишет: «Катание на коньках представляет собой прекрасную школу движения, так как оно ещё больше, чем бег на лыжах, является упражнением в равновесии, а поэтому у конькобежцев вырабатывается замечательная координация движений». Единственным недостатком этого зимнего вида спорта, по мнению автора, является то, что «он довольно дорог, так как нужно иметь лишнюю пару обуви, нужно купить коньки, да ещё нужно платить за вход на каток (на коньках нельзя кататься на открытых местах, как это делается на лыжах, а приходится упражняться на специальных катках, устройство и содержание которых обходятся не дёшево)».

Одна их самых любимых с детства зимних забав – катание с гор на санках (салазках). Дюперрон пишет: «Это отличное упражнение для всех возрастов, развивающее всё тело и дающее здоровье и бодрость. В катание с гор можно внести много вариантов в зависимости от характера горы и характера салазок». Возможно катание на санках не даст такого количества движения, как лыжи или коньки, но «свежий, морозный воздух сделает своё дело».

«Ветерок сугробы лижет. / Сколько снегу – глянь! / На испытанные лыжи, чуть пригнувшись, встань…». Это стихотворение Сергея Васильева опубликовано в первом номере журнала «Огонёк» от 10 января 1941 года. Здесь же размещён фоторепортаж о тренировке мастеров горнолыжного спорта на Домбайской поляне – одном из красивейших мест Кавказа.

Больше интересных материалов об истории развития спорта в нашей стране представлено в коллекции «Спорт в России» на портале Президентской библиотеки.