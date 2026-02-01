Ленобласть увеличила денежную выплату при заключении контракта
Гарантированная выплата гражданам, заключившим контракт в Ленинградской области для участия в СВО, увеличена до 3 млн рублей.
Рубрики: Общество
Из чего состоит выплата:
● 2 150 000 рублей — региональная выплата,
● 400 000 рублей — федеральная выплата,
● 450 000 рублей — региональная выплата (с индексацией) или земельный участок в обмен на земельный сертификат по окончании военной службы.
Выплата из регионального бюджета производится после заключения контракта. Выделение участка или его замена денежным эквивалентом гарантируется законом Ленинградской области.
Кроме того, предусмотрена компенсация стоимости проезда до пункта отбора Ленинградской области из любого региона — до 4 тыс. рублей.
Подробнее — на сайте защитник47.рф
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.