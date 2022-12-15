Социальное такси: везём на 150 км – и дальше

Социальное такси – проект правительства Ленинградской области, который реализует «Первое городское такси 068» и областной Центр соцзащиты населения. В Гатчине услугу предоставляет партнер службы такси «068» – «Квартет», хорошо известный гатчинцам как такси «55555». Как отмечают представители «Квартета», жители Гатчинского района охотно пользуются льготой. Правда, многие до сих пор не в курсе, что на химиотерапию или гемодиализ можно съездить бесплатно на такси – туда и обратно, и что такой вид транспорта доступен инвалидам. Всего на услуги социального такси могут рассчитывать более полутора десятка категорий граждан.

Социальное такси «Квартета» обслуживает жителей Гатчины и района, территория поездок – вся Ленинградская область и Санкт-Петербург. Гатчинские таксисты возят своих клиентов и в Лугу, и в Кингисепп, и в санатории, и на вокзалы – по всем социальным объектам. Поездки – в оба конца, в любое время суток. Но есть, конечно, ограничения.

- Мы оказываем услуги социального такси инвалидам – взрослым и детям, онкобольным, участникам Великой Отечественной войны, людям старше 80 лет и другим гражданам, – поясняет менеджер по работе с клиентами Дарья Витальева. – Оплата зависит от категории льготника и километража.

В частности, бесплатно на любое расстояние социальное такси предоставляется всем инвалидам первой группы, а также детям-инвалидам, перенесшим пересадку костного мозга, страдающим онкологическими заболеваниями, испытывающим трудности в передвижении, детям-инвалидам по зрению и в возрасте до семи лет. Бесплатно ездят взрослые и дети, нуждающиеся в проведении заместительной почечной терапии – гемодиализе. Инвалиды второй группы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, блокадники оплачивают от 10% до 25% стоимости поездки в зависимости от расстояния – менее или более 150 км.

- Сколько раз в месяц можно вызывать социальное такси?

- Количество поездок ограничено, и это обсуждается индивидуально. Например, на гемодиализ дается шесть поездок в месяц – туда и обратно, всего получается двенадцать. На химиотерапию в Петербург можно съездить три раза и тоже, конечно, туда и обратно, итого – шесть поездок. Некоторые наши клиенты объединяются, чтобы сэкономить количество поездок, потому что такой пассажир имеет право ехать с сопровождающим.

Полный перечень категорий граждан, которым положено социальное такси, и условия предоставления услуги есть на сайте https://soctaxi.lenobl.ru/.

- Насколько востребовано социальное такси в Гатчине?

- Это очень нужный проект. Иногда заказов столько, что мы с трудом справляемся. Тот, кто не касается этой стороны жизни, даже не подозревает, сколько гатчинцев нуждаются в социальном такси, – инвалиды по зрению, старики, пациенты с хронической почечной недостаточностью, онкобольные, в том числе дети.

- Куда вы чаще всего возите своих социальных клиентов?

- Наиболее частые маршруты – в Ленинградскую областную больницу на пр. Луначарского, в Онкологический центр в Кузьмолово, на Песочную, в областной онкодиспансер на Литейный, в детскую областную больницу на ул. Комсомола. У нас есть постоянные клиенты. Например, девочку – инвалида по зрению – возим в школу-интернат в Петергофе. И, конечно, много поездок по Гатчине: в больницу, в поликлинику, в том числе в онкоцентр в «семиэтажке», в «Дарину». Детей возим часто, в каждой машине такси есть детское автокресло.

- Какой график работы социального такси?

- 24/7. Мы работаем круглосуточно, как, собственно, и наше обычное такси «55555». Потому что клиенты социального такси ездят не только в больницы, но и на вокзалы, в аэропорт, а это может быть в любое время суток. Кроме того, на некоторые медицинские процедуры – например, на гемодиализ, приходится выезжать в пять утра, чтобы успеть. И водитель каждый раз, привозя клиента в медицинское учреждение, ждет, чтобы отвезти обратно. Даже если ожидание растягивается на несколько часов.

- Водители помогают маломобильным клиентам дойти, донести вещи?

- Строго говоря, это не положено. Но просто отвезти-привезти, как правило, не получается – пассажирам приходится помогать. Довести до машины, помочь одеться, поднести сумки. И не помочь водители просто не могут, хотя никто им не платит за переноску вещей или даже самих пассажиров. Вот нужно было транспортировать 13-летнего ребенка-инвалида с третьего этажа – наш водитель помог. А ребенок весит уже 70 кг… Или выходит человек после гемодиализа – у него давление 60 на 50, он еле на ногах держится – конечно, водитель его поддержит и в машину усадит.

- В социальном такси хватает водителей?

- Некоторая текучесть кадров, конечно, присутствует, но при этом многие таксисты работают у нас с самого начала этой программы – с 2018 года. У каждого есть уже свои постоянные клиенты, которые стараются даже отблагодарить водителя – угостить какой-нибудь домашней выпечкой.

- Дарья, подскажите, пожалуйста, как вызвать социальное такси?

- По телефону: 8-804-700-01-34 или через портал https://soctaxi.lenobl.ru/#contacts. Заявки оформляются заранее. Есть специальная программа, в которой каждый вечер в онлайн-режиме мы получаем заказы на следующий день.

Наше социальное такси работает уже четыре года, но почему-то до сих пор многие льготники об этом не знают. И продолжают ездить на гемодиализ на общественном транспорте. Конечно, у нас большая загруженность, но люди не должны страдать от чиновничьего равнодушия и отсутствия информации.

Екатерина Дзюба