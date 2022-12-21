Команда администрации Гатчинского района посетила подшефный город Юнокоммунаровск

Гатчинцы навестили детей в детских садах и школах города и поздравили всех с наступающими праздниками. Каждому ребенку необходимо почувствовать приближение одного из самых любимых и сказочных праздников!

Также представители Гатчинского района в рамках поездки встретились с отрядом добровольцев из Гатчины и передали им адресные посылки.

Пресс-служба администрации Гатчинского района