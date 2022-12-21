Команда администрации Гатчинского района посетила подшефный город Юнокоммунаровск
17 декабря глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко и глава администрации Пудомягского поселения Сергей Якименко посетили подшефный город Юнокоммунаровск в ДНР.
Рубрики: Общество
Гатчинцы навестили детей в детских садах и школах города и поздравили всех с наступающими праздниками. Каждому ребенку необходимо почувствовать приближение одного из самых любимых и сказочных праздников!
Также представители Гатчинского района в рамках поездки встретились с отрядом добровольцев из Гатчины и передали им адресные посылки.
Пресс-служба администрации Гатчинского района
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.