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Команда администрации Гатчинского района посетила подшефный город Юнокоммунаровск

17 декабря глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко и глава администрации Пудомягского поселения Сергей Якименко посетили подшефный город Юнокоммунаровск в ДНР.

Рубрики:  Общество

Гатчинцы навестили детей в детских садах и школах города и поздравили всех с наступающими праздниками. Каждому ребенку необходимо почувствовать приближение одного из самых любимых и сказочных праздников!

Также представители Гатчинского района в рамках поездки встретились с отрядом добровольцев из Гатчины и передали им адресные посылки.

Пресс-служба администрации Гатчинского района 