В Лампово открылось обновленное отделение Почты России

Почтовое отделение стало комфортнее и для посетителей, и для сотрудников. В здании заменены окна, кровля, инженерные сети. В отделении появилась современная мебель для клиентов и рабочие зоны для сотрудников, видеокамеры и кондиционеры. Офис стал доступнее для маломобильных граждан - вход оснащен пандусом и кнопкой вызова. Кроме того, люди с ограниченными возможностями здоровья могут оставить заявку и получить необходимую услугу на дому.

После модернизации отделения клиенты смогут получить не только почтовые и финансовые услуги, но и, например, подтвердить или восстановить учётную запись на портале Госуслуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы. В уголке здоровья каждый желающий может проверить показатели здоровья - самостоятельно измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела.

Штат почтового отделения в деревне Лампово полностью укомплектован. Здесь работают начальник отделения и три почтальона. В зоне обслуживания проживает 2000 человек.

Почта России модернизирует сельские отделения по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам XX съезда партии «Единая Россия».

В Ленинградской области по федеральной программе уже было отремонтировано 13 отделений почтовой связи, из них 4 - в Гатчинском районе. Модернизация коснулась отделений Почты России в поселках Лукаши, Елизаветино, деревнях Лампово и Малое Верево. В будущем году работа по федеральной программе будет продолжена.

Пресс-служба администрации Гатчинского района