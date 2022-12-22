Контролируйте свои долговые обязательства с помощью интерактивных ресурсов

Поиск ведётся по фамилии, имени, отчеству и дате рождения гражданина или по наименованию и адресу организации. Также можно осуществить поиск по номеру исполнительного производства / документа.

В случае наличия задолженности на экране отразится вся необходимая информация о возбуждённом исполнительном производстве: вид исполнительного документа, его номер, наименование органа, выдавшего исполнительный документ, сумма задолженности, а также контактный номер телефона судебного пристава-исполнителя. Для удобства пользователей сервис снабжён мобильными приложениями, что дает возможность получать информацию из банка данных в любом месте, где работает сотовая связь.

Управление рекомендует гражданам и представителям юридических лиц, обнаружившим себя в Банке данных исполнительных производств, пройдя по соответствующей вкладке, погасить задолженность посредством портала Госуслуг с помощью доступных платёжных систем. Главными преимуществами онлайн-оплаты является удалённость, оперативность, безопасность и простота. Одним из преимуществ оплаты на портале Госуслуг является также то, что она синхронизируется с ведомством. Служба получит уведомление о поступлении денежных средств через электронную систему.

Кроме того, у должников имеется возможность скачать с сайта квитанцию с заполненными реквизитами, распечатать её и оплатить задолженность в ближайшем отделении банка.

Оплачивайте свои долги вовремя! Узнав о долгах, необходимо погасить имеющуюся задолженность или обратиться в подразделение судебных приставов для получения сведений о принятых и возможных мерах принудительного исполнения.