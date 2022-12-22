Корпиково – лесная деревня в окрестностях Гатчины

Корпиково в конце ХIХ – начале ХХ веков

На подробной карте Санкт-Петербургской губернии 1885 года в деревне Корпиково обозначено 18 дворов. В «Материалах по статистике народного хозяйства в Санкт-Петербургской губернии» за 1892 год в разделе «Крестьянское хозяйство в Царскосельском уезде» можно найти сведения по деревне Корпиково-1. Здесь сообщается, что две крестьянские семьи сдавали свой дом под дачу и получали от этого доход в 125 рублей за летний сезон. Десять семей из деревни Корпиково-1 и семь семей из Корпиково-2 занимались сбытом молочной продукции.

Из земских отчетов удалось установить, что в 1878 году был проведен капитальный ремонт участка шоссейной дороги от Корпиково до Войсковиц, засыпано 101 ½ кубов гравия. Работами руководил подрядчик, местный крестьянин Адам Осипов.

В 1899 году корпиковский крестьянин Андрей Сойту занимался исправлением деревянного моста в деревне Черново, на что уездное земство выделило 3 рубля. В июне 1907 года был возведен новый деревянный мост на реке Парица в самой деревне Корпиково. Деньги жертвовали сами крестьяне, а материал закуплен на средства земства.

Наконец, в 1910 году в деревне появились пожарные водоемы, а примерно в 1915 году была организована добровольная пожарная дружина, находившаяся в подчинении Мариенбургского пожарного общества. Земство пожертвовало корпиковским крестьянам укомплектованный всем необходимым пожарный обоз.

Известно, что многие предреволюционные годы пост деревенского старосты занимал местный финн-ингерманландец Иван Андреевич Лиукконен.

Большое значение земское начальство уделяло вопросам просвещения крестьянских детей. Весь регион был охвачен сетью начального образования. Первоначально корпиковские дети посещали Сокколовское 2-классное начальное смешанное училище, открытое в 1888 году при волостном правлении. Здесь имелись два класса: русский и финский. Известно, что в 1904 году это учебное заведение перешло на 4-летний курс обучения. С момента основания заведующим и учителем здесь работал выпускник Колпанской учительской семинарии Абрам Ионасович Везико. Позднее в помощь ему в Сокколово был определен учитель Александр Васильевич Кюлленен, он работал вместе с женой «мадемуазель» Кюлллёнен.

К 1912 году была открыта 1-классная земская школа в деревне Черново, которую посещали дети из окрестных селений: Корпиково, Хиндикалово (Большая и Малая Сямеля), Рякелево и других. С 1914 года это учебное заведение стало 2-классным. Весь последующий период корпиковские ходили на занятия в Черновскую начальную школу.

В дореволюционный период деревня входила в состав Гатчинской волости 2-го стана Царскосельского уезда. Бурный рост этого селения наступил в начале ХХ века. В 1913 году здесь имелось уже 30 крестьянских дворов. В деревне существовала торговая лавка.

Самой зажиточной была семья крестьянина Андрея Абрамовича Лиукконена. Он и его потомки несколько раз упоминается в архивных документах. Так, в 1882-1884 годах - в связи с поступившей от него жалобой в Гатчинское дворцовое управление и разбирательство по ней: «на завладение крестьянином Андреем Сойту частью усадебной земли» Андрея Лиукконена. Один из его сыновей, Иван Андреевич, имел в деревне два дома, один из которых сдавал под летнюю дачу. В архивных документах также упоминаются местные жители И. Сойту, Е. Канту, И.П. Поляков, А. Арикайнен, К. Зернов и другие. Например, крестьянин И. Сойту - в связи с взысканием с него в 1893 году денег гатчинской купчихой Марией Лытиковой; А. Арикайнен - в связи с продажей в 1914-1915 годах части своего земельного надела Военному ведомству.

Советская истории деревни

После Октябрьской революции 1917 года корпиковские крестьяне стали истинными хозяевами своей земли. Многие из них продолжали активно заниматься сельских хозяйством. Когда в 1928 году в соседней деревне Сокколово был организован первый в округе колхоз «Красный луч», некоторые крестьяне пошли трудиться в эту артель. Во всех других деревнях в 1930 году тоже появились небольшие колхозы: «Черново», «Большое Рейзино», «Хиндикалово», «Корпиково»… Однако, сначала далеко не все крестьяне поддержали коллективизацию, сохранили единоличное ведение своих хозяйств.

«Хорошо выполняют план зернопоставок единоличники деревень Корпиково, Большое Замостье и Педлино Колпанского сельсовета, – сообщала газета «Красногвардейская правда» в сентябре 1934 года. – В ближайшие дни план зернопоставок по этим деревням будет выполнен».

Примерно через год после этого «кулацкий саботаж был сломлен» и уже вся деревня вступила в колхоз.

По сведениям Ленинградского областного исторического архива в г. Выборг в период с 1917 по 1922 год существовал Корпиковский сельский Совет Гатчинской волости Детскосельского уезда. После его упразднения деревня Корпиково была передана в состав Черновского сельсовета. На карте образованного в августе 1927 года Гатчинского района обозначены селения Большое, Малое и Новое Корпиково. В 1928 году в результате новых административно-территориальных преобразований деревня Корпиково с населением 346 человек вошла в состав соседнего Войсковицкого сельсовета. Наконец, с января 1931 года эта деревня среди других селений была передана в состав образованного Колпанского финского национального сельского Совета. Его административным центром была деревня Большие Колпаны. Под таким названием этот сельсовет существовал до 1939 года…

Начавшиеся репрессии ингерманландского населения, закрытие финских учебных заведений, религиозных и общественных организаций, обществ и печатных изданий способствовали фактическому запрету родного языка, соблюдения культурно-исторических традиций и вводу многочисленных ограничений в жизнедеятельности финно-угорских народов.

В довоенный период Корпиково вместе с деревнями Сализи и Педлино, поселком Ильича и еще четырьмя окрестными хуторами Рюнгенен, Бюркланд, Энберг и Мурд составляли Сализский избирательный участок с местом голосования в клубе в деревни Сализи.

На карте Ленинградской области 1931 года в деревне под общим названием Корпиково указано 60 дворов. В 1936 году все колхозы Колпанского сельсовета были радиофицированы, в том же году в Корпиково открылся клуб (ранее в деревне работала изба-читальня).

С 1938 года по просьбе колхозников стали регулярно демонстрироваться киножурналы и кинофильмы. Этому способствовала заметка, опубликованная мае 1938 года в газете «Красногвардейская правда»: «Многие колхозники Колпанского сельсовета не обслуживаются кинопередвижкой. Например, в колхозе «Корпиково», «Сализи», «Педлино» кинофильмы никогда не демонстрировались. Руководители Красногвардейского отделения «Леноблкино» должны изменить маршрут кинопередвижки с тем, чтобы охватить и эти колхозы».

Из сельскохозяйственных сводок конца 1930-х годов известно, что основным направлением деятельности колхозников было овощеводство и картофелеводство, а также молочное животноводство.

Листая страницы «Красногвардейской правды», можно заметить, что колхоз почти всегда числился среди отстающих. Например, весной 1938 года, во время начала посевной кампании, сельхозартель оказалась неподготовленной к предстоящим работам. В газете встречаются критические строки о преступном отношении к лошадям: «В колхозе «Корпиково» Колпанского сельсовета… истощено всё поголовье в количестве 21 лошади» (11 марта 1938 года). В соседнем колхозе «Черново» было заморено 7 лошадей.

Другая информационная заметка «Что показала проверка» рассказывает о состоявшемся пленуме сельсовета: «Пленум Колпанского сельсовета проверил состояние подготовки колхозов к весеннему севу. Проверка показала, что сельсовет в целом к севу еще не готов. Колхозы «Корпиково», «Новая жизнь» и «Новый свет» имеют лошадей средней упитанности. Бороны полностью не отремонтированы. Не намечены места для семенных участков. Социалистическим соревнованием колхозники не охвачены» («Красногвардейская правда», 24 апреля 1938 года).

Заметка «Сорняки заглушают овощи» снова сообщала о проблемах, связанных с выращиванием овощей и нерадивом отношении к своим обязанностям руководителей корпиковского колхоза: «Сводки, которые сдают многие колхозы в районный земельный отдел по прополке, по сути дела, являются очковтирательством… В колхозе «Корпиково» Колпанского сельсовета правление не беспокоится приобрести даже мотыг. Женщины ведут прополку с помощью столовых ножей, что усложняет работу, снижает производительность и ухудшает качество прополки» («Красногвардейская правда», 26 июля, 1938 года).

В сельскохозяйственном обзоре района упоминаются жители деревни Корпиково И.А. Лиукконен и И.А. Сойту, уклонившиеся в апреле 1938 года от мясопоставок государству.

В 1938 году председателем колхоза «Корпиково» был Исаак Иванович Мютти, в адрес которого неоднократно звучали негативные оценки. Так, в информационной заметке «В «Корпикове» труд организован неправильно», районная газета сообщала:

«Кто и сколько у вас стахановцев? На этот вопрос не может ответить председатель колхоза «Корпиково» Колпанского с/с тов. Мютти Исаак Иванович, потому что работа в колхозе проходит скопом – в организации труда полная обезличка. Например, на сгребании сена 12 колхозниц работают все вместе и каждый записывается одинаковое количество трудодней. Так же работают и косари. Эта, с позволения сказать, «организация» труда, не заинтересовывает колхозников в перевыполнении норм, а наоборот, разлагает трудовую дисциплину. Некоторые колхозники, как, например, Сойту Адам Петрович, в такие горячие дни уборки не выходит на работу, отсиживается дома. Вот почему на сегодня еще около 25 га естественных лугов не скошено. Овощи заросли сорняком…» («Красногвардейская правда», 28 июля 1938 года).

Деятельность И.И. Мютти закончилась в 1939 году, когда его сняли с поста председателя колхоза, обвинили в организации саботажа и осудили. Этому предшествовали жалобы и заявление на имя секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) А.А. Жданова «о преступной деятельности руководителя колхоза «Корпиково» Колпанского сельского Совета».

И все же в районной газете появлялись сведения о корпиковских передовиках - Петре Ивановиче Арикайнен и Марии Абрамовне Лиукконен.

Перед самой войной, уже при новом председателе началась модернизация производства колхоза. В 1939 году капитально перестраивался скотный двор. В 1940 году ленинградским инженером Буркасом был разработан и внедрен проект дождевания овощных полей. Успешно выращивались в открытым грунте помидоры сорта «Бизон» и огурцы сорта «Муромский», с которых сельхозартель получала основные доходы. Местные школьники активно участвовали в сборе золы у односельчан - собрали более двух сотен килограммов ценного удобрения для нужд колхоза.

В предвоенный период в Корпиково находилось подсобное хозяйство Ленинградского государственного университета. Летом здесь проходили практику студенты химического факультета.

Как и во многих ингерманландских селениях, в Корпиково в период 1937-1938 годов некоторые местные жители подверглись репрессиям. Так, был арестован член колхоза Петр Михайлович Кямяря, 1894 года рождения, беспартийный крестьянин. Комиссией НКВД и прокуратуры СССР 17 января 1938 года по ст. 58-10 УК РСФСР его приговорили в высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение 27 января 1938 года. Несколько уроженцев деревни, бывших кулаков, в 1937 году оказались в трудовых лагерях на поселениях. Среди них: Иван Иванович Ливконен, 1909 года рождения, Николай Николаевич Химанен, 1910 года рождения, Александр Андреевич Лиукконен, 1910 года рождения и другие. В период войны они трудились на закрытых военных металлургических предприятиях треста «Челябметаллургстрой»; кто-то из них демобилизовался с этого предприятия в 1946 году, судьба других не известна до сих пор.

Андрей Бурлаков

(Продолжение следует)