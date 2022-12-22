В Ленинградской области создано региональное отделение «Комитета семей воинов Отечества»

«Я не понаслышке знаю, что такое военные городки, переезды с места на место, военные тревоги, что такое известия о гибели друзей и знакомых. Знаю как устроен быт семей, как ложатся на женские плечи решение семейных вопросов. Куда обращаться за помощью, с кем оставить детей, да и просто с кем поговорить, с кем посоветоваться? Есть такая профессия Родину защищать, но есть еще более трудная профессия — быть женой и матерью военнослужащего! Теперь есть такая организация, которая работает совместно со спецпредставителем по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО Сергеем Мачинским, региональным штабом #МыВместе, общероссийским народным фронтом, Всеволожским женсоветом командой #ПоможемVместе и муниципальными районами. С нами можно связаться по телефону, записаться на прием. Мы окажем вам всестороннюю помощь и поддержку», — рассказывает руководитель комитета Алла Левина.

Прием граждан: каждый вторник и четверг с 14.00 до 18.00, по адресу:

Санкт-Петербург, ул. Потёмкинская, 2В (предварительная запись по телефону 8- 813-71-301-60).