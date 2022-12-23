Областному бизнесу — единый налоговый счет

«С 1 января оплачивать налоги будет проще — вместо заполнения множества разных платёжек будет достаточно внести деньги на единый налоговый счёт. Он автоматически будет доступен для всех налогоплательщиков — как юридических, так и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. На единый налоговый счёт нужно будет перечислять деньги одним платежом, а налоговая инспекция сама распределит их по налогам и сборам. Куда и сколько распределять, налоговая узнает из деклараций и уведомлений о рассчитанных суммах», — пояснил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков.

При этом уведомления необходимо сдавать, если срок платежа наступает раньше, чем срок декларации, или декларация для этого платежа не предусмотрена.

Еще одно важное замечание — деньгами на едином налоговом счёте можно свободно распоряжаться, пока их не зачислили в счёт налогов и сборов. Все налоги в составе единого налогового счёта нужно будет платить до 28 числа, а сдавать отчёты — до 25 числа.

Подробнее о едином налоговом счёте можно узнать на промостранице «Единый налоговый счет» и сервисе ФНС России «Часто задаваемые вопросы» в разделе «Единый налоговый счет».