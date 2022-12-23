Внештатная ситуация на Сиверской ГТС устранена

В соответствии с Планом ликвидации аварийной ситуации на ГТС во взаимодействии с отделом МЧС Гатчинского района и Сиверской администрацией были проведены аварийно-ремонтные работы силами подрядной организации, ответственной за ликвидацию последствий аварий по контракту, заключённому с ЛОГКУ «Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды» (подведомственная организация Комитета по природным ресурсам Ленинградской области).

После первичного осмотра было определено, что подтопление на Сиверском гидроузле не представляет угрозы жизни и здоровью населения, имуществу физических и юридических лиц, а также ущерба объектам инфраструктуры.

За счет оперативно мобилизованной техники, наличия аварийного запаса материалов и слаженной работы всех структур внештатная ситуация была ликвидирована в срок чуть более одних суток.

По состоянию на 13:00 22 декабря уже были проведены первичные противоаварийные работы по предотвращению понижения уровня воды в верхнем водоеме гидросооружения, установлен ремонтный щит, началось изготовление затворных щитов и подготовка к монтажным работам.

Также ниже по течению реки Оредеж совместно с МЧС был выполнен осмотр возможных зон подтопления, организовано регулирование верхней и нижних плотин каскада реки Оредеж.

В постоянном режиме проводился мониторинг уровня воды по каскаду гидросооружений. Меры по защите жизни и здоровья работников, окружающей среды, а также собственности организаций и третьих лиц, которым мог быть причинен ущерб от воздействия негативных последствий инцидента, были своевременно приняты.

По состоянию на 10:00 23 декабря новые шандоры водосброса были установлены. В 12:00 ремонтный щит был демонтирован.

В настоящее время гидротехническое сооружение работает в штатном режиме, в верхнем водохранилище идет постепенный подъем уровня воды Организован постоянный усиленный послеремонтный мониторинг уровня воды и состояния конструктивных элементов Сиверского гидроузла. На гидротехнических сооружениях выше и ниже по течению реки Оредеж ведется контроль и регулирование уровня воды.

Текст и фото: Комитет по природным ресурсам Ленинградской области