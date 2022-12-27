Почти зарубил – топором по голове

22 декабря в Войсковицкий отдел полиции поступило сообщение от 33-летнего жителя деревни Большие Борницы Артема А. Он заявил, что в его доме лежит избитый им мужчина и не дышит. Звонивший был уверен, что забил человека до смерти.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Гражданина А. задержали по подозрению в убийстве. Как было установлено следствием, задержанный – ранее судимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у себя дома вступил в нешуточный конфликт с 51-летним мужчиной. И, схватив топор, хотел его убить. Он ударил противника по голове и телу, причинив множественные рубленые раны черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные переломы костей черепа.

Однако злоумышленник не довел до конца свое преступление по независящим от него обстоятельствам, так как решил, что мужчина от полученных повреждений скончался. Преступник ушел из дома, а пострадавший, между тем, был доставлен Гатчинскую больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.

По факту покушения на убийство следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Гражданин А. арестован.