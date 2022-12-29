Госавтоинспекция призывает родителей уделить повышенное внимание безопасности детей на дороге в праздничные дни

Госавтоинспекция обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил перевозки детей в автомобиле. В случае, если ребенок не достиг семилетнего возраста – его следует перевозить исключительно с использованием детских удерживающих устройств. Детей в возрасте от 7 до 12 лет разрешается транспортировать с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности. При этом, выбирая автокресло – важно проверить наличие специального сертификата безопасности и изучить результаты краш-тестов, пройденных устройством. Во время движения выбирайте умеренный стиль вождения, избегайте резких маневров, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения.

Рассказывая ребенку о правилах безопасного поведения на дороге, родители должны помнить о том, что делать это важно доступным языком, приводя яркие примеры, запоминающиеся цифры, используя сравнения, адаптированные для возраста несовершеннолетнего участника дорожного движения. Обязательно разъясните ребенку принципы работы светофоров, правила перехода регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, использования световозвращающих элементов в темное время суток, а также недопустимости использования предметов, ограничивающих обзор (капюшоны или шапки) и отвлекающих внимание (например, смартфоны).

Важно обеспечить ребенка световозвращающими элементами и контролировать их использование. В темное время суток световозвращатели сделают несовершеннолетних пешеходов заметными на дороге как минимум за 150-300 метров, что достаточно для своевременной реакции водителя автомобиля и предотвращения опасных ситуаций.

Если дети самостоятельно передвигаются на общественном транспорте, им нужно разъяснить простые правила. Входить в автобус, троллейбус или иной маршрутный транспорт можно только после его полной остановки. Находясь в салоне общественного транспорта необходимо крепко держаться за поручни. Важно напомнить детям, что нельзя отвлекать водителя от управления и открывать двери автотранспорта во время его движения.

Госавтоинспекция призывает родителей всегда быть примером для детей, формировать своим поведением их привычки, связанные с культурой дорожного поведения. Важно демонстрировать ребенку правильные алгоритмы действий в различных ситуациях на проезжей части, постоянно напоминать о важности соблюдения правил дорожного движения.

Пресс-релиз подготовлен отделом пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со средствами массовой информации УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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