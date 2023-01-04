«Новогодняя кутерьма» в Гатчинском дворце

- Для нас это большой праздник, – говорит директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов. – Последний фестиваль «Кутерьмы» был два года назад. Мы тогда вышли на самый пик посещаемости и известности. Во многих рейтингах фестиваль упоминался как один из лучших в России. К сожалению, два ковидных года не дали нам возможности сделать фестиваль в полном объеме, и вот, наконец, мы снова его открыли.

Как пояснил Василий Юрьевич, «Новогодняя кутерьма» – это фестиваль, который открывает двери «не музейному в музее»:

- Во дворце происходят такие вещи, которые в обычной музейной жизни трудно даже вообразить. В дни школьных каникул, в рождественские праздники здесь творятся чудеса, идут музыкальные концерты, представления. Под окнами дворца развернута ярмарка, где люди могут отдохнуть и вкусно поесть. Людно, шумно, весело, мы ждем как можно больше гостей и никого не заставим скучать.

«Петрушка» и тайны придворного костюма

Программа фестиваля разнообразна. Каждый день ровно в полдень на площадке третьего этажа Мраморной лестницы разыгрывается народная кукольная комедия «Петрушка». Поставлен балаганчик, зрители сидят прямо возле красавицы-елки. Это огромная живая ель, украшенная всевозможными игрушками – в том числе сделанными руками детей. Спектакль ведет музыкант – он играет на народных инструментах, зазывает гостей на представление и общается с Петрушкой. За полчаса театрального действа Петрушка успевает обзавестись невестой, купить лошадь, подраться с цыганом и попасть в зубы к собаке. Все заканчивается хорошо. Балаганное ярмарочное представление пользуется успехом, особенно у маленьких зрителей.

После «Петрушки» в театральном фойе публику ждет театральный перфоманс «Придворный костюм. Тайны и истории». При участии артистов балета и самих зрителей придворная дама рассказывает обо всех тонкостях туалета истинных дам и кавалеров Петровской и пост-Петровской эпохи. О том, как наряжали настоящего кавалера, какие части тела следовало подчеркнуть, какого размера была обувь, из чего делались пуговицы, и что на них было изображено. Важную роль играли румяна, белила и парики, которые смазывались бараньим салом и два часа пудрились рисовой пудрой. Зрителям демонстрируют все детали костюма и даже маску, которой закрывалось лицо кавалера, чтобы пудра с парика не портила макияжа.

Не менее сложным был туалет дамы, которая вряд ли смогла бы одеться без посторонней помощи. Корсет, кринолин, а в кринолине – кармашки для нужных вещей.

Стирали в те времена только исподнее – нижнюю рубашку. Все остальные детали костюма разве что проветривали. Злоупотреблять ванной господам не рекомендовалось – это считалось вредным для здоровья.

В моду периодически входили разные расцветки: например, цвет бедра испуганной нимфы – или блохи, так как это насекомое было чрезвычайно популярно.

После перфоманса в театральном фойе для гостей «Кутерьмы» открывается мастерская по декорированию веера. Участвуют только дамы старше 14 лет. Всем раздаются заготовки – белые и черные, которые можно украсить стразами и надписью. Придворная дама рассказывает историю дамского веера, который, между прочим, изначально был мужским атрибутом. Украшенный веер участницы мастер-класса забирают на память.

«Лалла-Рук» и бальный дивертисмент

В Арсенальном зале гостям фестиваля демонстрируется музыкально-хореографический дивертисмент «Лалла-Рук» – по мотивам ориентальной романтической поэмы с музыкой и танцами. В начале XIX века в Европе была мода на все восточное. И вот 27 января 1821 года в Берлинском замке король Пруссии устроил великий праздник в честь прибытия принцессы Прусской Шарлотты и ее супруга – великого князя Николая Александровича, будущего императора Николая I. В центре праздника – спектакль по модной в то время ориентальной романтической повести Томаса Мура. Главные роли прекрасной Лалла-Рук и поэта-царевича Ферамоса сыграли дорогие гости – великий князь Николай Александрович и его супруга принцесса Шарлотта Прусская – будущая императрица Александра Федоровна. Исполнение было увековечено в фарфоровом гарнитуре и памятном альбоме.

…А в Белом зале дворца проходит «Бальный дивертисментъ – дворцовый бал под руководством гофмейстерины и при участии маскарадных персонажей. Без подготовки на балу танцуют полонез, менуэт, котильон, вальс.

Ну, и какой же новогодний праздник без Деда Мороза и Снегурочки: в том же Белом зале вместе с ними гости фестиваля водят хороводы, танцуют и поют.

Каждый день «Кутерьмы» в Театральном зале дворца проходят концерты. Выступают коллективы и исполнители «Петербург-концерта»: императорский, ордена св. Кирилла казачий ансамбль «Атаман», камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга», оркестр «Дивертисмент», ансамбль танца «Барыня». На концертах исполняют рождественские гимны, старинные русские и цыганские романсы, инструментальные миниатюры.

Рождественские экскурсии

Рождественские экскурсии в Гатчинском дворце рассказывают о традициях празднования Рождества в императорской семье: что было принято дарить, как готовились к празднику, как проводили. Отдельная экскурсия посвящена Рождеству в императорском дворце в эпоху Крымской войны.

«12 месяцев в Гатчинском дворце» – это экскурсия по анфиладе парадных залов, которые расскажут о временах и событиях, оставивших след не только в Гатчинском дворце, но и в истории России.

Тематическая экскурсия «Гатчинский призрак» рассказывает о самом загадочном российском императоре, с именем которого неразрывно связан Гатчинский дворец. В ушедшем году минуло 220 лет со дня гибели Павла I, а стены и своды Гатчинской резиденции два века хранят воспоминания о его личности, и до сих пор многие обитатели и гости дворца ощущают его незримое присутствие.

Одна из рождественских экскурсий посвящена Марии Федоровне – супруге императора Александра III. Во дворце работает большая выставка «О главном в моей жизни… Датская принцесса на русском троне» – в честь 175-летия со дня рождения императрицы. В нескольких залах третьего этажа представлены фотографии, письма, дневники, костюмы, личные вещи Марии Федоровны, вся история ее жизни, с детства – и до кончины в родной Дании.

Датская принцесса Дагмар росла в дружной семье, где между братьями и сестрами были по-настоящему близкие отношения. Экспозиция включает детские фотографии будущей императрицы, снимки ее родных, записки ее матери. Перед посетителями предстает весь жизненный путь Дагмар. Сначала она невеста наследника российского престола цесаревича Николая Александровича, вот их портреты, документ о помолвке. А дальше – год траура по скоропостижно скончавшемуся жениху. Но русский трон все же был предназначен Дагмар судьбой: она принимает предложение нового наследника – будущего императора Александра III и становится русской императрицей Марией Федоровной. На выставке представлены тронные кресла обоих супругов, на которых они восседали во время коронации.

Дальше – история императорской семьи Александра III, рождение детей, фотографии Марии Федоровны верхом, управляющей экипажем – в Гатчине, все, что связано с лейб-гвардии Кирасирским полком, шефом которого она была.

…После кончины государя Мария Федоровна – вдовствующая императрица. На фотографиях она со взрослыми детьми и внуками, ее любимый старший сын Ники – новый император Николай II. Последний зал посвящен эмиграции и кончине Дагмар в 1928 году. В 1919-м она успела уехать в Данию с двумя дочерями, не поверив слухам о гибели сыновей и внуков. В 2006 году прах императрицы был перезахоронен в Петропавловской крепости в усыпальнице Романовых.