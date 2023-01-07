«Рождественский манифест»: 210 лет победы над Наполеоном

В парке Демидовской усадьбы гатчинские и петербургские военно-исторические клубы воссоздали эпизод одного из последних боев войны с Наполеоном, когда враг был изгнан за пределы России.

В 2012 году наша страна масштабно отмечала 200-летие Отечественной войны 1812 года. В реконструкции на Бородинском поле принимали участие более 5000 реконструкторов из России, Франции, Германии, Польши. Сегодня невозможно столь грандиозно показать события той эпохи, но, тем не менее, благодаря усилиям Паркового агентства Ленинградской области и членов клубов военно-исторической реконструкции гости Демидовской усадьбы воочию увидели, как происходили столкновения Великой армии Наполеона Бонапарта и Русской императорской армии в декабре 1812 года.

В реконструкции принимали участие пешие воины и кавалерия. В рядах наполеоновских войск был замечен настоящий француз из Бургундии – Батист Кетье. Он уже пять лет живет в Петербурге, преподает французский язык и считает Северную столицу одним из самых красивых городов Европы.

- Когда я сюда приехал, пришлось быстро выучить русский язык, чтобы работать, – рассказывает Батист. – Российская и французская история и культура тесно переплетены. Я принимал участие в реконструкции в Малоярославце и Бородино. Я горжусь этими ребятами. Они – русские, но с такой любовью, с таким уважением относятся к французской культуре, это меня поразило.

- Кто вы здесь – в реконструкции в усадьбе Демидовых?

- Я – простой солдат Великой французской армии, который собирается сегодня умирать.

…В полдень 7 января 2023 года сражение открыло столкновение солдат Великой армии Наполеона с русскими войсками, которые преследовали отступающего неприятеля.

Французы выстроились в каре, приготовившись отражать атаку русской кавалерии. Да, это была уже не та наполеоновская армия, которая пересекла границы России в начале войны. Измотанные тяжелым походом, замерзшие, укутанные в платки, огрызаясь, отступали остатки наполеоновских войск. Самые большие потери французская армия несла даже не на поле боя – ее косили голод, холод и болезни.

В реконструкции Великую армию Наполеона олицетворяли гвардейские жандармы, гвардейские егеря, 46 линейный полк, 18 легкий полк, прусские гвардейские егеря – союзники армии Наполеона в эпоху войны 1812 года и уже союзники русской армии во время заграничных походов 1813-1814 годов.

За воротами парка приготовилась к атаке русская кавалерия – разъезд Уральской казачьей сотни, с ними в красном ментике – гусар. У ворот их встречала небольшая группа французских солдат 15 легкого полка. После короткой перестрелки ворота открылись, и казачья сотня влетела на двор Демидовской усадьбы. Публика и репортеры поспешно отступили подальше – всадники, оружейные и пушечные выстрелы произвели мощное впечатление.

Завязался бой. С первых минут сражения с обеих сторон появились убитые и раненые. Французов оттеснили вглубь парка, к Готическим воротам. Сопротивление было недолгим – наши победили.

После победы перед строем русских пеших и конных войск зачитали знаменитый манифест Александра I «Об изгнании Наполеоновской армии из пределов России и окончании Отечественной войны 1812 года». Тут же особо отличившимся присвоили новые воинские звания. Так, колонновожатый Андрей Платонов получил чин прапорщика – первое офицерское звание. Новоиспеченный прапорщик Российской императорской армии – топограф: и по профессии, и в клубе реконструкторов. В ходе мероприятия в Демидовском парке он нарисовал схему военных маневров, которая будет выполнена в цвете и войдет в коллекцию топографических материалов реконструкторов.

- Наш клуб так и называется: «Корпус военных топографов», – поясняет Андрей Платонов. – В него входят профессионалы – геодезисты, топографы, картографы из Петербурга, Ленинградской области, Карелии. Я сам – из Приозерска и занимаюсь реконструкцией российской топографической службы, начиная с момента ее основания в 1797 году – и до современности. По профессии я кадастровый инженер, топограф. Мы показываем работу геодезистов во все времена, включая наполеоновские войны.

После зачитывания «Рождественского манифеста» и вручения званий реконструкторы приступили к фотосессии и чаепитию. Побежденные построились и под руководством Батиста Кетье бодро исполнили песню на родном французском.

…Знающие люди говорят, что погода 7 января 2023-го соответствовала той, что была 210 лет назад – мороз и солнце. Реконструкция удалась: зрелище получилось эффектным, красочным – и познавательным. Такие исторические вехи надо помнить и чтить. По указу императора Александра I день победы в войне 1812 года в Российской империи отмечался на Рождество: 25 декабря по старому стилю, 7 января – по новому. Сегодня эта дата практически забыта. Однако в московском храме Христа Спасителя, который изначально был построен в честь победы русского воинства в Отечественной войне 1812 года, молебны в память о воинах и жертвах французского нашествия проводятся и в наше время.

Екатерина Дзюба