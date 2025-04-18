Фестиваль чтецов «Живое слово»

Ежегодный фестиваль чтецов помогает развитию творческих способностей детей и взрослых в области художественного слова, повышает интерес участников к художественной литературе и помогает раскрыться через публичные выступления. Это яркое мероприятие объединяет талантливых людей в области искусства, а зрителям позволяет проникнуть-ся каждым исполненным произведением.

В этом году в фестивале приняло участие 100 чтецов, самые младшие из которых еще ходят в детский сад. Жюри очень не просто было выбрать победителей, так как с каждым годом растет мастерство исполнителей. Больше внимания стало уделяется выбору репертуара и кропотливой работе чтеца над произведением.

Профессиональное жюри уже тринадцать лет возглавляет преподаватель сценической речи и актерского мастерства, методист, руководитель городского учебно-методического объединения по направлению «Художественное слово» Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных Светлана Белощенко. В этом году к ней присоединились методист Гатчинского городского Дома культуры, актриса театра-студии «За углом» Наталья Воробьева и главный режиссер творческого объединения «Театр и К» Юрий Иванович Давыдкин. Они и определили победителей в номинациях «Художественное слово», «Семейный ансамбль», «Литературно-музыкальная композиция».

Гран-при конкурса завоевала Антонина Введенская (театральное творческое объединение «Открытые сердца», Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер», руководитель Н.В. Чеснова).

Лауреатами I степени стали:

- театральная студия «Эксклюзив» (Гатчинский ДДТ, руководитель М.А. Хейстонен);

- Никита Осипов (театральная студия «Непоседы», Рейзинский сельский клуб, руководитель Е.Ю. Сафронова);

- Филипп Митюшкин (студия «Художественное слово», г. Санкт-Петербург, руководитель Н.Г. Скрыдлова);

- Эмилия Чекоданова и Ксения Семенова (театральная студия «Конфетти», п. Вырица, руководитель Ю.С. Чистякова);

- Даниил Петряков (ТО «ТЕАТРиК», руководитель С.С. Богмут);

- Татьяна Рочева и Светлана Кизрякова (театральная студия «Винтаж» Школы третьего возраста, п. Войсковицы, руководитель О.А. Новикова);

Лауреаты II степени:

- театральная студия «Конфетти» (воскресная школа Храма Казанской иконы Божией Матери, п. Вырица, руководитель Ю.С. Чистякова);

- Эльдар Михеев (г. Санкт-Петербург);

- Всеволод Васильев (Пудостьская школа, руководитель Н.В. Писарева);

- Ирина Елтошкина (ТТО «Открытые сердца», Новосветский КДЦ «Лидер», руководитель Н.В. Чеснова),

- Макар Харламов (театральная студия «Конфетти», п. Вырица, руководитель Ю.С. Чистякова);

- Надежда Иванова (кружок «Родное слово», Ламповская сельская библиотека, руководитель Е.Л. Лукашевич);

- Наталья Скрыдлова (студия «Художественное слово», г. Санкт-Петербург).

Лауреаты III степени:

- театральная студия «Микрогенетик» (Центр культуры, досуга и творчества города Коммунара, руководитель А.Н. Андрианова);

- Александр Крангольм (детский сад №16, руководитель С.С. Макеева);

- Александра Малышкина (театральный кружок «Калейдоскоп», п. Вырица, руководитель И.В. Игнатьева);

- семейный ансамбль Елена и Мария Зубаковы (театральная студия «Непоседы», Рейзинский сельский клуб, руководитель

Е.Ю. Сафронова);

- Анастасия Остапенко и Анастасия Макарова (ТТО «Открытые сердца», Новосветский КДЦ «Лидер», руководитель Н.В. Чеснова);

- Лилия Михайлова (творческое объединение «Театр и К»).

Дипломанты I степени:

- Владимир Лаврушко (детский сад №41, п. Войсковицы, руководитель Е.А. Григорьева);

- Вера Самохвалова и Дмитрий Крупенин (ТТО «Открытые сердца», Новосветский КДЦ «Лидер», руководитель Н.В. Чеснова),

- Надежда Шкадова и Аркадий Рябкин-Гупало (студия «Художественное слово», г. Санкт-Петербург, руководитель Н.Г. Скрыдлова);

- Николай Лобода (театральный коллектив «Балаганчик», п. Сиверский, руководитель Л.И. Черкасова);

- Надежда Тимофеева (Рейзинский сельский клуб);

- Александра Иванова.

Победители фестиваля награждены памятными кубками, дипломами и значками «80-летие Победы». Все остальные конкурсанты получили дипломы за участие и памятные значки. Руководителям и помощникам были вручены благодарности и значки.

Подарком для всех участников фестиваля стал спектакль «Поезд Победы». От души благодарим руководителя Марину Альбертовну Хейстонен и участников театральной студии «Эксклюзив» Гатчинского ДДТ за высокий профессионализм, неиссякаемый талант и мастерство.

Выражаем признательность главе Пудостьского территориального управления Елене Николаевне Иваевой за праздничные букеты, которые организаторы подарили членам жюри, руководителю коллектива «Экс-клюзив» М.А. Хейстонен и обладателю Гран-при Антонине Введенской.

От души поздравляем победителей! Благодарим всех за участие, а дорогих руководителей – за подготовку конкурсантов. До новых встреч!

Учредитель фестиваля «Живое слово» – комитет по культуре и туризму администрации Гатчинского муниципального округа. Организатор – Рейзинский сельский клуб – филиал Пудостьского культурного комплекса.

Елизавета Сафронова, заведующая Рейзинским сельским клубом

Фото Валерия Захарова