Фестиваль чтецов «Живое слово»
В вербное воскресенье, 13 апреля, в Рейзинском сельском клубе прошел XIV фестиваль чтецов «Живое слово», посвященный Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Году Команды Победы в Ленинградской области и юбилярам-писателям 2025 года.
Ежегодный фестиваль чтецов помогает развитию творческих способностей детей и взрослых в области художественного слова, повышает интерес участников к художественной литературе и помогает раскрыться через публичные выступления. Это яркое мероприятие объединяет талантливых людей в области искусства, а зрителям позволяет проникнуть-ся каждым исполненным произведением.
В этом году в фестивале приняло участие 100 чтецов, самые младшие из которых еще ходят в детский сад. Жюри очень не просто было выбрать победителей, так как с каждым годом растет мастерство исполнителей. Больше внимания стало уделяется выбору репертуара и кропотливой работе чтеца над произведением.
Профессиональное жюри уже тринадцать лет возглавляет преподаватель сценической речи и актерского мастерства, методист, руководитель городского учебно-методического объединения по направлению «Художественное слово» Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных Светлана Белощенко. В этом году к ней присоединились методист Гатчинского городского Дома культуры, актриса театра-студии «За углом» Наталья Воробьева и главный режиссер творческого объединения «Театр и К» Юрий Иванович Давыдкин. Они и определили победителей в номинациях «Художественное слово», «Семейный ансамбль», «Литературно-музыкальная композиция».
Гран-при конкурса завоевала Антонина Введенская (театральное творческое объединение «Открытые сердца», Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер», руководитель Н.В. Чеснова).
Лауреатами I степени стали:
- театральная студия «Эксклюзив» (Гатчинский ДДТ, руководитель М.А. Хейстонен);
- Никита Осипов (театральная студия «Непоседы», Рейзинский сельский клуб, руководитель Е.Ю. Сафронова);
- Филипп Митюшкин (студия «Художественное слово», г. Санкт-Петербург, руководитель Н.Г. Скрыдлова);
- Эмилия Чекоданова и Ксения Семенова (театральная студия «Конфетти», п. Вырица, руководитель Ю.С. Чистякова);
- Даниил Петряков (ТО «ТЕАТРиК», руководитель С.С. Богмут);
- Татьяна Рочева и Светлана Кизрякова (театральная студия «Винтаж» Школы третьего возраста, п. Войсковицы, руководитель О.А. Новикова);
Лауреаты II степени:
- театральная студия «Конфетти» (воскресная школа Храма Казанской иконы Божией Матери, п. Вырица, руководитель Ю.С. Чистякова);
- Эльдар Михеев (г. Санкт-Петербург);
- Всеволод Васильев (Пудостьская школа, руководитель Н.В. Писарева);
- Ирина Елтошкина (ТТО «Открытые сердца», Новосветский КДЦ «Лидер», руководитель Н.В. Чеснова),
- Макар Харламов (театральная студия «Конфетти», п. Вырица, руководитель Ю.С. Чистякова);
- Надежда Иванова (кружок «Родное слово», Ламповская сельская библиотека, руководитель Е.Л. Лукашевич);
- Наталья Скрыдлова (студия «Художественное слово», г. Санкт-Петербург).
Лауреаты III степени:
- театральная студия «Микрогенетик» (Центр культуры, досуга и творчества города Коммунара, руководитель А.Н. Андрианова);
- Александр Крангольм (детский сад №16, руководитель С.С. Макеева);
- Александра Малышкина (театральный кружок «Калейдоскоп», п. Вырица, руководитель И.В. Игнатьева);
- семейный ансамбль Елена и Мария Зубаковы (театральная студия «Непоседы», Рейзинский сельский клуб, руководитель
Е.Ю. Сафронова);
- Анастасия Остапенко и Анастасия Макарова (ТТО «Открытые сердца», Новосветский КДЦ «Лидер», руководитель Н.В. Чеснова);
- Лилия Михайлова (творческое объединение «Театр и К»).
Дипломанты I степени:
- Владимир Лаврушко (детский сад №41, п. Войсковицы, руководитель Е.А. Григорьева);
- Вера Самохвалова и Дмитрий Крупенин (ТТО «Открытые сердца», Новосветский КДЦ «Лидер», руководитель Н.В. Чеснова),
- Надежда Шкадова и Аркадий Рябкин-Гупало (студия «Художественное слово», г. Санкт-Петербург, руководитель Н.Г. Скрыдлова);
- Николай Лобода (театральный коллектив «Балаганчик», п. Сиверский, руководитель Л.И. Черкасова);
- Надежда Тимофеева (Рейзинский сельский клуб);
- Александра Иванова.
Победители фестиваля награждены памятными кубками, дипломами и значками «80-летие Победы». Все остальные конкурсанты получили дипломы за участие и памятные значки. Руководителям и помощникам были вручены благодарности и значки.
Подарком для всех участников фестиваля стал спектакль «Поезд Победы». От души благодарим руководителя Марину Альбертовну Хейстонен и участников театральной студии «Эксклюзив» Гатчинского ДДТ за высокий профессионализм, неиссякаемый талант и мастерство.
Выражаем признательность главе Пудостьского территориального управления Елене Николаевне Иваевой за праздничные букеты, которые организаторы подарили членам жюри, руководителю коллектива «Экс-клюзив» М.А. Хейстонен и обладателю Гран-при Антонине Введенской.
От души поздравляем победителей! Благодарим всех за участие, а дорогих руководителей – за подготовку конкурсантов. До новых встреч!
Учредитель фестиваля «Живое слово» – комитет по культуре и туризму администрации Гатчинского муниципального округа. Организатор – Рейзинский сельский клуб – филиал Пудостьского культурного комплекса.
Елизавета Сафронова, заведующая Рейзинским сельским клубом
Фото Валерия Захарова