Гранты фермерам – в новом 2023 году

Желающих заняться агробизнесом приглашают за федеральным грантом «Агростартап» и региональным грантом для начинающих сельхозпредпринимателей «Ленинградский фермер». Для действующих фермеров, объединенных в кооперативы, предлагается грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Прием заявок на конкурсный отбор проходит с 9 января по 10 февраля. Принять участие в конкурсе на «Агростартап» могут жители любых регионов, желающие вести сельхоздеятельность в Ленинградской области, на «Ленинградский фермер» и субсидии кооперативам – только зарегистрированные в регионе хозяйства, подробности – на сайте комитета по АПК https://agroprom.lenobl.ru/ru/inf/konkursy-otbor/

Напомним, в 2022 году на гранты от малых форм хозяйствования поступило 73 заявки, победителями были признаны 28 заявителей. Объем грантовой поддержки составил 145,3 млн рублей. На эти средства были организованы хозяйства по разведению мясного или молочного скота, выращиванию картофеля, ягод и овощей открытого грунта.