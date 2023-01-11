Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А. И. Перегудова - в числе лучших школ страны
Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А. И. Перегудова и Киришский лицей вошли в рейтинг 200 школ, показавших лучшие результаты в развитии таланта школьников в области математики и естественных наук в 2021/2022 учебном году.
Рубрики: Образование
Рейтинг составлен Образовательным Центром «Сириус» при поддержке Московского центра непрерывного математического образования и портала Olimpiada.ru. При его составлении учитывались такие данные, как результаты олимпиад, в том числе международных, результаты мероприятий, входящих в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, и другие интеллектуальные соревнования и конкурсы. В общей сложности в представленный перечень вошли школы из 59 регионов России.
По информации Комитета образования Ленинградской области
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