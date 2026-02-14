«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке новой народной программы

«В нашей работе мы ориентируемся на ту стратегическую линию, которая отражена в указах Президента, в национальных проектах, а также в программных документах партии», — подчеркнул Дмитрий Медведев, отметив, что содержание народной программы необходимо определить уже сегодня несмотря на то, что выборы пройдут в сентябре.

Народная программа будет состоять из двух блоков. Первый — предвыборная программа на пять лет, которая касается деятельности партии по всем направлениям, волнующим граждан: образование, здравоохранение, наука, культура, СВО. Второй блок рассчитан на более длительный период. Это набор идеологий и ценностей, которых придерживается «Единая Россия» и которые не могут меняться от выборов к выборам. Рамку большой программы партия представит в конце июня. В августе — народную программу на пять лет.

Участник экспертной группы, Герой России Владимир Сайбель акцентировал внимание на поддержке участников и ветеранов СВО, подчеркнув, что локомотивом этой работы является «Единая Россия»: «Всё направлено на то, чтобы реализовать принятые решения в жизнь. Найти узкие моменты и доработать их».

Создание экспертного совета стало частью системной и выстроенной подготовки партии к кампании 2026 года. Эксперты примут участие в отраслевых отчётно-программных форумах партии «Есть результат», которые состоятся во всех федеральных округах страны.

Источник: Единая Россия