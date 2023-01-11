Обратитесь к судебным приставам через «Интернет-приемную»

Для этого необходимо на главной странице сайта https://r47.fssp.gov.ru выбрать раздел «Интернет-приемная». Затем заполнить форму обращения, указав данные физического или юридического лица:

Ф.И.О. (наименование организации и Ф.И.О. представителя);

адрес проживания физического лица или адрес регистрации юридического лица;

контактную информацию (адрес электронной почты и номер телефона).

После этого обязательно выбрать вид обращения: «Жалоба», «Предложение», «Заявление», «Благодарность» или «Направление документов в соответствии с КАС РФ» - и указать тему обращения.

В поле «Структурное подразделение ФССП России» необходимо указать подразделение судебных приставов, в которое обращается заявитель. Для его определения можно воспользоваться специальным сервисом по ссылке.

Затем необходимо описать суть проблемы и прикрепить документы и материалы в электронном виде, которые могут являться подтверждением доводов гражданина, подающего обращение. После заполнения всех полей нажать кнопку «Подать обращение».

Ответ будет направлен в письменном виде на почтовый адрес, указанный в обращении.

Обращения, поступившие через «Интернет-приемную», рассматриваются в течение 30 дней с момента их регистрации. При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней - об этом заявителя проинформируют.

«Интернет-приемная» - это дополнительная возможность получить исчерпывающие ответы на вопросы, относящиеся к компетенции ведомства, выступить с предложениями и инициативами, которые позволят в дальнейшем совершенствовать деятельность Управления.