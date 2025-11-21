Войсковицы: стадион - на финишной прямой, амбулатория – на старте

Первым пунктом программы стало посещение Войсковицкой амбулатории, которая мужественно терпит коммунальные неудобства в ожидании нового здания. Обшарпанное строение на краю поселка на пл. Манина, где сегодня оказывают медико-санитарную помощь войсковицкому населению, устарело морально и физически, ремонтировать его бессмысленно – помещение слишком мало для полноценной амбулатории с дневным стационаром. Поэтому еще несколько лет назад власти признали необходимость постройки нового здания. Участок под строительство выделен – ближе к центру поселка, подрядчик определен, и по решению губернатора деньги в бюджете Ленинградской области предусмотрены.

Все ждали, что строительство начнется в этом году, но проект получил замечания с точки зрения архитектурно-градостроительного облика. Сейчас проектировщики дорабатывают документацию и обещают к концу года сдать проект заказчику – управлению строительства Ленинградской области – с тем, чтобы в начале 2026 года начать прохождение экспертизы. При очень удачном стечении обстоятельств экспертиза займет два-три месяца, и после получения положительного заключения начнется, наконец, стройка. Позитивный момент в том, что проектировщик одновременно является и строителем, так что это ускорит процесс – не потребуются дополнительные процедуры, сроки начала строительства и ввода в эксплуатацию объекта будут оптимизированы.

Сейчас в Войсковицкой амбулатории ежедневно принимает фельдшер, раз в неделю ведет прием врач общей практики, делается забор анализов и инъекции, в том числе маломобильным гражданам на дому, работает стоматолог. С 2026 года в амбулаторию будет регулярно приезжать акушерка. В декабре планируется выезд узких специалистов – невролога, эндокринолога и кардиолога. Это те специализации, на которые в Войсковицах сейчас самый высокий спрос, а большой командой для аккордного приема здесь просто не разместиться.

Сотрудники гатчинской администрации осмотрели результат капремонта детского сада на пл. Манина, 23, где была отремонтирована кровля и полностью обновлен фасад. Здание повеселело. Яркий современный фасад преобразил типовое строение 1970 года постройки до неузнаваемости, и, возможно, теперь ход дойдет до игровых площадок, которые, по мнению руководства садика, неплохо было бы озеленить.

Стадион в Войсковицах ждал реконструкции много лет, и сегодня процесс близится к завершению: в результате капремонта Войсковицкая территория получит отличный спортивный объект, соответствующий всем современным требованиям, в том числе с точки зрения безопасности. Здесь будет футбольное поле, беговая дорожка, трибуны. У стадиона очень удобное месторасположение – рядом с Войсковицким центром культуры и спорта, где оборудованы спортивные раздевалки, и в сезон 2026 года стадион начнет активно использоваться.

Рядом со стадионом на Молодежной улице появилась новая аллея – Центральная, благоустроенная по программе «Формирование комфортной городской среды». Объект был сдан еще в июле, работы велись за счет средств федерального, регионального и местного бюджета на общую сумму более 18 млн рублей. В результате рядом с Центром культуры и спорта жители получили отличное место для культурного отдыха и прогулок – с городскими качелями, скамейками, беседкой, фотозоной, арт-объектами и велопарковкой. Центральная аллея оборудована информационным стендом, энергоэффективным освещением и видеонаблюдением, летом здесь радуют глаз зеленые насаждения.

В рамках делового визита глава администрации также осмотрела укрытие на Молодежной, 1, в подвале Центра физической культуры «Энергия» – достаточно просторное теплое помещение, способное укрыть много народу. Однако, как заметила Людмила Нещадим, небольшой косметический ремонт здесь не помешает.

Объезд территории завершился личным приемом граждан и встречей с жителями.

- Войсковицкая земля – одна из наиболее успешно развивающихся с точки зрения экономики, здесь большие перспективы, связанные с работой птицефабрики, и очень хорошая команда, возглавляемая Евгением Ворониным, – отметила Людмила Николаевна. – Каждый год на войсковицкой территории реализуются конкретные проекты – и по благоустройству населенных пунктов, и по реновации системы образования. Конечно, еще остаются задачи, которые предстоит решать. Стоит большой вопрос по состоянию многоквартирных домов, есть план действий и по дальнейшему ремонту улично-дорожной сети, и по модернизации инженерной инфраструктуры. Строительство амбулатории – это общие обязательства органов местного самоуправления и регионального правительства, и реализация данного проекта начнется в начале 2026 года, деньги в бюджете предусмотрены.

Екатерина Дзюба