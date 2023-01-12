Ленобласть даст гарантии бережливым предприятиям

«Ленинградская область неоднократно выступала с инициативой о расширении рамок национального проекта «Производительность труда» в первую очередь, для компаний, которые не попадают под ключевые критерии отбора ― отраслевые или по объему иностранного участия. Специальный порядок для самостоятельного отбора регионами производств, нуждающихся в повышении производительности, позволит нам организовать целевую поддержку предприятий в различных отраслях промышленности», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

На получение адресной поддержки могут претендовать все системообразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой более 400 млн рублей. Региональные власти будут оценивать, насколько меры господдержки способны повлиять на рост выпуска продукции, на расширение производств, на повышение экономических показателей субъекта РФ в целом.

В национальном проекте «Производительность труда» участвуют уже 65 предприятий Ленинградской области. Областные предприятия-участники нацпроекта увеличили чистую прибыль на 46% по итогам девяти месяцев 2022 года, а общий объем их выручки за 11 месяцев составил 70 млрд рублей. Эксперты Федерального и Регионального центров компетенций помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. Тем самым производительность растет без значительных капиталовложений.