«Телефон доверия» доступен для граждан круглосуточно
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области в круглосуточном режиме действует «телефон доверия» 8 (812) 630 35 37, по которому граждане могут сообщить о фактах проявления коррупции. Линия работает в автоматическом режиме.
По «телефону доверия» принимается и рассматривается информация о готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях коррупционной направленности, о конфликте интересов, о фактах несоблюдения сотрудниками запретов и ограничений, связанных со службой в органах принудительного исполнения.
Любой гражданин, столкнувшийся с неправомерными действиями сотрудников службы, может сообщить о факте правонарушения. Конфиденциальность гарантируется. Обращения рассматриваются отделением собственной безопасности Управления, в случае необходимости проводится проверка и принимаются меры реагирования.
«Телефон доверия» работает в целях профилактики коррупционных правонарушений, защиты прав и интересов граждан. Обращаем внимание, что данный телефон не является справочным. По нему не предоставляется информация о наличии задолженности и о мерах принудительного взыскания, применяемых к должникам.