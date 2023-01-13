«Телефон доверия» доступен для граждан круглосуточно

По «телефону доверия» принимается и рассматривается информация о готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях коррупционной направленности, о конфликте интересов, о фактах несоблюдения сотрудниками запретов и ограничений, связанных со службой в органах принудительного исполнения.

Любой гражданин, столкнувшийся с неправомерными действиями сотрудников службы, может сообщить о факте правонарушения. Конфиденциальность гарантируется. Обращения рассматриваются отделением собственной безопасности Управления, в случае необходимости проводится проверка и принимаются меры реагирования.

«Телефон доверия» работает в целях профилактики коррупционных правонарушений, защиты прав и интересов граждан. Обращаем внимание, что данный телефон не является справочным. По нему не предоставляется информация о наличии задолженности и о мерах принудительного взыскания, применяемых к должникам.