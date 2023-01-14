«В воздухе висел запах свежей хвои, моё сердце билось от благостного предчувствия»

Первый раз в России рождественская елка зажглась по желанию будущей императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. Традицию рождественских праздников с наряженной елкой немецкая принцесса Шарлотта, старшая дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III, привезла со своей родины.

Домашняя елка по просьбе Александры Федоровны была установлена 24 декабря 1817 года в Москве в великокняжеских покоях. По немецкому обычаю елку нарядили игрушками, лентами и лакомствами. И уже в 1828 году в Санкт-Петербурге в Зимнем дворце состоялся настоящий рождественский праздник для детей из знатных семей с елкой и подарками.

В 1852 году, тоже в Петербурге, было установлено первое «общественное праздничное дерево для увеселения публики», украшенное кусочками разноцветной бумаги, в помещении Екатерингофского воксала (вокзала), построенного Огюстом Монферраном в 1823 году для концертов и балов в парке Екатерингоф.

Гатчинский дворец в это время, по распоряжению его владельца императора Николая I, перестраивался под руководством Романа Ивановича Кузьмина, и проживание в нем было затруднительно.

Рождественские дни в Гатчине императорская семья стала проводить только при Александре III.

Как известно, Гатчинский дворец в течение 13 лет был их «милым» семейным домом, местом счастливых событий и веселых праздников.

К Рождеству во дворце готовились задолго, с того момента начиналась «суматоха», которую так любили императорские дети. Завозилось множество «каких-то» пакетов, они складывались даже в кабинете императора. Постепенно съезжались родственники – это был «особый повод для сбора семьи» – и гости. Прислуга, повара сбивались с ног.

Праздник начинался 24 декабря, когда нарядно украшенные елки, а также столы с подарками расставлялись в большом по площади Арсенальном зале Арсенального каре и парадных залах. Причем подарки полагались не только каждому члену императорской семьи, приближенным, офицерам гатчинских войск, но и многочисленному дворцовому штату от официанта до истопника. На все тратились значительные средства. Конечно, ценность подарков была разной: от дорогих ювелирных изделий, картин, предметов из фарфора, стекла до необходимых предметов быта. Особо ценились подарки, выполненные царскими детьми, которые заранее шились, вязались, вышивались, вырезались и клеились.

К сочельнику «все было готово». Во дворце наступала необычная тишина. Когда темнело, все устремлялись к окнам в ожидании первой звезды. Затем начинали звонить колокола Дворцовой церкви, созывая к вечерне. Праздник продолжался еще несколько дней.

Сохранилось достаточно интересных записей в дневниках и воспоминаний о Рождестве в Гатчинском дворце с конца XIX до начала XX века.

Например, младшая дочь Александра III великая княгиня Ольга Александровна с чувством ностальгии написала о том времени в Гатчине в своей книге «25 глав моей жизни» много лет спустя, живя далеко от России:

«Все дети обожают Рождество, но некоторые, должна я заметить, и даже, возможно, большинство – потому, что это праздник и подарки, и лишь немногих учат понимать истинный смысл Рождества. Мои родители никогда не упускали возможности напомнить нам, детям, что значит Рождество в жизни каждого из нас. Я до сих пор помню то чувство благоговения, с которым мы шли вместе с родителями через коридоры, галереи и залы Гатчины в Сочельник на ежегодную Рождественскую службу в дворцовой церкви.

Я помню, что в воздухе висел запах свежей хвои, мое сердце билось от благостного предчувствия. Служба начиналась в половине седьмого. В центре стояла икона с изображением Рождества Христова. Вокруг было множество цветов, и, подходя к образу, чтобы приложиться к нему, ты вдыхал благовонный аромат шиповника и диких лилий. Восковые свечи горели повсюду, они отбрасывали сильный, но в то же время мягкий свет на прихожан, и, когда звучали старые, но всегда новые слова Евангелия, тебя наполняло чувство, что Господь и его ангелы находятся совсем рядом.

После службы наступало время ужина для Папа, Мама и нас, пятерых детей, а затем наступал момент, который хорошо знаком всем датским детям. Ты сидишь и ждешь напротив закрытой двери, а твой взгляд прикован к тусклой желтой полоске света, пробивающейся из-под двери, пока она вдруг не распахнется настежь! В ту минуту, когда в Гатчинском дворце раскрывались двойные двери, начинали звонить старые церковные колокола. В комнате были расставлены семь рождественских елей – для каждого из нас, а возле них стол с подарками. Мы заранее знали, где чьи елки, и со всех ног бежали с ним! Разумеется, там были подарки от Папа и Мама, от наших родственников и остальных членов семьи. Среди них обязательно были коробки с дарами от наших датских дедушки и бабушки и от английских родственников. Один из кульминационных моментов праздника наставал, когда мы распаковывали эти рождественские коробки. Как правило, мы имели представление о том, какие в них будут подарки, но все равно были так тронуты, что бабушка и дедушка об этом заранее подумали! В последующие два дня нам разрешалось играть под елками, а затем мы упаковывали наши вещи и забирали их к себе наверх в комнаты, где делились ими с теми из прислуги, кто был нам особенно близок.

На третий день Рождества мы устраивали рождественский вечер для солдат. Это был восхитительный день. По случаю казаки, солдаты и моряки, служившие во дворце, собирались на большую рождественскую елку. Все происходило в помещении наподобие манежа. Каждый присутствующий на празднике в тот вечер получал какой-нибудь практичный подарок, вроде заварочного чайника, ложек, ножей, вилок, блюдечек для масла, фарфоровых тарелок и тому подобного. Солдаты подходили один за другим и по очереди вытаскивали большой лотерейный номер, а все дети с большим удовольствием помогали найти подарок, соответствующий этому номеру. Найдя, наконец, гостинец, мы бежали с ним к Мама, а следом за нами шел солдат. Мама своими руками вручала каждому подарок. Кроме того, каждый получал сувенир; как правило, это была ложка или бокал с выгравированным на нем императорским двуглавым орлом. Эта церемония длилась несколько часов, и солдаты следовали вокруг гигантской рождественской елки нескончаемой вереницей. Я обожала смешанный запах хвои и армейских сапог – для меня в нем воплощалось настоящее Рождество!»

Столь же теплые воспоминания о жизни императорской семьи в Гатчине, его «дяде Саше» (Александр III), его доброте и любви к детям оставил великий князь Кирилл Владимирович, сын Владимира Александровича, брата Александра III. В детстве он и его братья дружили с младшими детьми Александра III и часто приезжали в Гатчинский дворец:

«…Если мы не встречали Рождество в Царском, то проводили его с дядей Сашей, тетей Минни и нашими кузенами в Гатчине. Мы нередко ездили туда и в течение года, но Рождество в Гатчине являлось особым поводом для сбора семьи…

За неделю до Рождества к нам приходила мадам Фротова, одна из фрейлин тети Минни, и интересовалась, какие подарки мы хотели бы получить на праздник.

Мы заказывали книги, ноты, часы с сюрпризом и много других восхищавших нас вещей. С детских лет я очень люблю музыку и помню, что однажды на Рождество я попросил подарить мне пьесы Шопена и Чайковского, но, разумеется, это было позднее.

Елке и подаркам всегда предшествовала служба в церкви, после которой, по традиции нашей семьи, мы собирались в какой-нибудь темной комнате. Затем дядя Саша уходил в комнату, где стояла елка, чтобы узнать, все ли готово. Мы пребывали в томительном ожидании и страшно волновались. Наконец дядя Саша звонил в колокольчик, дверь распахивалась, и мы вбегали в комнату, где на столах вокруг елки нас ожидали великолепные подарки.

Мы очень любили дядю Сашу, он был исключительно добр к нам, и многие счастливейшие часы моего детства, особенно зимой и ранней весной, я провел у него в Гатчине…

Зимой мы играли во всевозможные игры на снегу: катались на коньках и съезжали на санях с ледяных гор на территории дворца. Спуск был крутым и очень быстрым. Я обычно сидел на коленях матроса, возглавлявшего процессию. Царило беспредельное веселье. Дядя Саша часто наблюдал за нашими играми, получая от них не меньшее удовольствие, чем мы сами».

К огромному удовольствию детей и взрослых в Рождественские дни во дворце устраивались концерты, спектакли, на которые приглашались известные артисты и труппы.

В эти дни не забыты были и жители Гатчины. Обычно на литургию во дворец в Рождественский сочельник приглашались почетные жители Гатчины. Также императрица Мария Федоровна посещала госпиталь, воспитанников Николаевского сиротского института и детские приюты.

После Рождества во дворце принимали иностранных послов.

В эти дни любимым местом веселого времяпровождения для молодежи был, конечно, парк с его ледяными горками, замершими озерами, красочными зимними просеками, по которым можно было мчаться на тройке под звон бубенцов.

Так, в 1885 году Иван Воронцов писал в письме Павлу Шереметеву: «Вчера мы были в Гатчине. Приехали на поезде за 40 минут...Мы начали кататься с гор на лыжах (горы на тех же местах как и в прошлом году)… Около 4 пошли к императрице, там были все великие князья. Затем сошли вниз и сидели около Papа, слушая музыку…».

Даже после смерти Александра III, при Николае II, многие из Романовых по-прежнему продолжали приезжать на Рождество в Гатчину к вдовствующей императрице Марии Федоровне и ее младшим детям Михаилу и Ольге.

Из записи в «Памятной книжке» за 1898 год 20-летнего Михаила Александровича:

«24 декабря. Четверг, Гатчино. Утром Siocha (воспитатель Михаила) и я пошли пешком в Зверинец, я ходил с ружьем. Вернувшись в 11 ч., переоделся, и в 11 ½ ч. Мама, Беби (сестра Ольга) и я пошли в церковь. Завтрак был в той комнате, где трон Марии Федоровны… Днем… поехали кататься на тройке. Заехали на Ферму и отвезли двум старушкам подарки. В 5 ½ пили чай, Ники (Николай II) приехал. В 6 ч. пошли ко всенощной. Потом была елка. Мама мне подарила штуцер, фисгармонию и т.п. Ники и Аликс (императрица Александра Федоровна) подарили трехколесный бензиновый велосипед с коляской сзади и вообще много хороших вещей получил… Погода была пасмурная. 8 мороза».

«25 декабря. Пятница. Гатчино.

Утром Siocha и я поехали на тройке, а Беби с Nana (няня Ольги) за нами поехали в других санях. Беби отвезла одному сторожу (что имеет столько детей) платья. Вернувшись домой, вскоре пошли в церковь. Потом был завтрак как по воскресеньям. После этого Siocha, Old Man (воспитатель Михаила) и я пошли вниз к нашим елкам. Затем Old Man дал подарки (он подарил свою картинку). Я Siocha подарки дал в ванной комнате. Потом у Беби была елка, и там я дал подарки всем моим людям… Вчера, когда я влез в постель, то я нашел пакет и, открывши, нашел револьвер и серебряные часы (от Siocha). Сегодня утром я нашел чулок, наполненный вещами от Nana, Беби и Эммы».

В это время в Арсенальном зале дворца устраивались праздники и для офицеров, нижних чинов Дворцовой охраны.

Так, газета «Московский листок» от 31 декабря 1902 года сообщает: «28 декабря, в присутствии Государя Императора и Государынь императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, в гатчинском дворце зажжена была елка для офицеров и нижних чинов собственного Его Величества конвоя, сводного гвардейского батальона и дворцовой полиции, несущих службу в Гатчинском дворце».

Император Николай II с сестрой великой княгиней Ксенией Александровной также ходили на «елку» для нижних чинов в казармы Кирасирского полка, расположенные вблизи дворца.

В 1906 году Николай II приезжал в Гатчину со старшими дочками, о чем сделал запись в своем дневнике от 24 декабря: «В 5 час поехали с Ольгой и Татьяной в Гатчину. Ходили ко всенощной. Затем была наша общая елка с дядей Алексеем. Обедали рядом в малой тронной. Вернулись в Царское в 10 ½…».

В Гатчину в рождественские дни приезжало и высшее духовенство.

Например, 29 декабря 1903 года: «Петербург. 29 декабря митрополит Антоний с братией Александро-Невской лавры и братией Сергиевской пустыни выезжал в Гатчину для славления Христа в присутствии Государыни Императрицы Федоровны».

30 декабря 1906 года: «Петербург 29 XII. 28 декабря Государыня Императрица Мария Федоровна принимала в гатчинском дворце митрополита петербургского и ладожского Антония с братией Александро-Невской лавры и настоятеля Троице-Сергиевской пустыни архимандрита Михаила с братией, прибывших по случаю Рождества для славления Христа».

Сегодня в Рождественские, новогодние дни то время, те люди кажутся сказочными. Представляешь гатчинский парк в прекрасно-зимнем наряде, царский дворец, похожий на замок Снежной королевы… В морозный солнечный день от инея его высокие башни, суровые стены сверкают серебром, а из труб на крышах в голубое небо вьется белый дымок. Когда же наступает Рождественская ночь, из его окон льется волшебный свет, приглашая на праздник. Там тепло, все счастливы и происходят чудеса!

Валентина Федорова





На фото: Ёлка в Аничковом дворце. А.Ф. Чернышев; «Расчистка снежной горы» Гатчина, рисунок вел кн. Ольги Александровны; Во дворце конвойцы украшают елку. Рисунок вел.кн. Ольги Александровны. Частная коллекция; Ёлка в доме Ксении Александровны в Петербурге, 1899 г.