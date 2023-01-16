Рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства пройдет в Ленинградской области в режиме онлайн

В Ленинградской области определили даты проведения открытого рейтингового голосования по выбору общественных территорий для дальнейшего участия в отборе на включение в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Голосование пройдет в 130 населенных пунктах Ленинградской области с численностью населения свыше 1 000 человек с 16 января по 16 февраля в режиме онлайн.

В этом году в голосовании участвуют 304 территории из всех 17 муниципальных районов области и города Сосновый Бор.

«Как и прежде, любой житель Ленинградской области сможет проголосовать за ту территорию, которая будет благоустроена в его населенном пункте. В этом году голосование пройдет на платформе вМесте47.рф, которую разработал и курирует областной Центр компетенций в 2022 году. Жители смогут выбрать не только территорию, но и ее функциональное наполнение, а после этого вместе с местной администрацией разработать дизайн-проект нового общественного пространства. Именно эти наработки станут основой заявок, которые направят на отбор федерального проект “Формирование комфортной городской среды” в июне 2023 года. Лучшие инициативы получат субсидию от региона и будут реализованы в 2024 году, поэтому у каждого сегодня есть шанс повлиять на развитие своего населенного пункта и получить проект, максимально отвечающий его запросам», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский.

«Третий год мы вместе со всей страной проводим рейтинговое голосование на цифровой платформе в единый период времени. Двухлетний опыт показал, что такой формат удобен, эффективен и имеет преимущества. Рейтинговое голосование в онлайн формате позволяет сделать более прозрачным механизм принятие решений в части благоустройства городских территорий. Проведение голосования в единый период и на единой платформе помог исключить случаи многократных голосований по выбору территорий и накрутку голосов. Мы видим положительный эффект от этой практики. Мы и жители более уверены в правдивости результатов. Жители понимают, в какие сроки и для чего они голосуют. В прошлом году у нас были сложности, мы их оперативно решали и учли в этом году. Мы развиваем платформу. В этом году на платформе появилась карта благоустройства с реализованными проектами. Весной опросы для разработки заявок Всероссийского конкурса Минстроя РФ также будут проходить на ней», — рассказала директор Центра компетенций Ленинградской области Екатерина Манжула.

«Почему мы проводим рейтинговое голосование в самом начале года, а не как раньше в марте-апреле? Определение территорий в начале года позволит муниципалитетам скорее приступить к разработке дизайн проектов с участием жителей, а 29 населенным пунктам с численностью более 10 000 человек подготовиться к федеральному этапу голосования за выбор дизайн проектов, который пройдет с 15 апреля по 31 мая. Кроме того, такой тайминг позволяет региону провести отбор в федеральный проект ФКГС летом, муниципалитетам провести все необходимые процедуры по определению подрядчиков до конца года. Как следствие, в 2024 году работы на объектах начнутся значительно раньше, а значит и шансы закончить благоустройство объектов в срок становятся намного выше», — отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Александр Тимков.

Принять участие в голосовании смогут жители Ленинградской области в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Один человек может проголосовать один раз. Итоги голосования будут опубликованы на сайтах: sreda47.ru и gkh.lenobl.ru до 27 февраля 2023 года.

В 2023 году в регионе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроят 106 общественных территорий, среди которых скверы, парки, площади и набережные, а также культурные и спортивные площадки. На эти цели направят 1 млрд 196 млн рублей.

Напомним, в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Ленинградской области было благоустроено 111 общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта «Жилье и городская среда», который был утвержден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.

Напомним, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 октября 2020 года №1630 о новом формате голосования по вопросам благоустройства с 1 января 2021 года власти городов и районов должны будут размещать информацию о планах по благоустройству территорий в интернете, а рейтинговое голосование по выбору территории для включения в федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” должно проходить в онлайн формате.

Евгения Заславская