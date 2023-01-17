Сбер и Правительство РФ подписали соглашение в целях развития технологий искусственного интеллекта

Напомним, что по поручению Президента Российской Федерации с активным участием государственных корпораций, компаний с государственным участием и коммерческих организаций проведена работа по формированию обновлённых «дорожных карт» в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сбер уже несколько лет активно вовлечён в развитие искусственного интеллекта не только в процессах банка, но и в масштабах всей страны. Мы активно участвуем в реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, внедряем технологии искусственного интеллекта во все свои бизнес-процессы, развиваем сообщество дата-сайентистов и многое другое. И, конечно, готовы делиться наработками и опытом с государственными органами и отраслевыми компаниями. Подписание этого соглашения укрепляет наше взаимодействие с правительством и задаёт параметры наших совместных усилий, конечным результатом которых должно стать массовое внедрение искусственного интеллекта в ключевых отраслях и получение соответствующих экономических эффектов».

Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:

«Сегодня более 52% крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект в своей деятельности. По оценкам разработчиков дорожной карты, вклад этой сферы в ВВП России к 2025 году может составить до 2%. В рамках дорожной карты запланировано создание более 60 перспективных технологических решений. Их эффективность будет оцениваться по увеличению объёма российского рынка ИИ-технологий – к 2030 году он должен быть не менее 20 млрд руб., то есть увеличится минимум в два раза. В ноябре прошлого года Президент поручил в кратчайшие сроки обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта. Уверен, что дорожная карта станет ключевым инструментом по-настоящему партнёрской работы между Правительством и лидерами рынка по широкомасштабному внедрению ИИ-технологий».

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит обеспечить достижение национального технологического суверенитета и технологического лидерства РФ в сфере искусственного интеллекта на глобальных технологических рынках в среднесрочной перспективе. Обновлённое соглашение и «дорожная карта» дают старт новому витку развития искусственного интеллекта в России — массовому внедрению ИИ в отрасли.

АНО «Цифровая экономика» возьмёт на себя функции проектного офиса по реализации «дорожной карты».