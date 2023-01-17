В Ленинградской области поддерживают социальный бизнес

В Ленинградской области в прошлом году было выдано 100 грантов в размере от 100 до 500 тысяч рублей на общую сумму 49 млн рублей.

В этом году также планируется выдать не менее 100 грантов социальным предпринимателям. В настоящее время идет прием заявок, первая комиссия по распределению финансовой поддержки состоится 7 февраля.

«Для социальных предпринимателей в Ленинградской области созданы различные меры поддержки: субсидии и гранты, льготные кредиты, специализированные образовательные программы, имущественная поддержка. С каждым годом желающих заниматься социальным бизнесом становится все больше. В 2021 году в реестре социальных предпринимателей было 175 предприятий, а на конец 2022 года ― уже 300. Мы уделяем особое внимание их поддержке, потому что этот бизнес не только вносит вклад в экономику, но и решает важные социальные задачи региона, например, в части создания мест в образовательных учреждениях или развития массового спорта», — прокомментировала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Всего в прошлом году 2 200 социальных предпринимателей получили гранты Минэкономразвития России на реализацию своих проектов. Эти средства в объеме до 500 тысяч рублей они могут направить на широкий спектр целей – от аренды и ремонта помещений до уплаты лизинговых платежей.

«В 2023 году государственная грантовая поддержка будет сохранена. Дополнительно расширяется круг получателей – теперь статус социального предприятия и всю доступную в связи с этим поддержку могут получить и индивидуальные предприниматели с инвалидностью, не имеющие наёмных работников», – пояснила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

«Социальное предпринимательство — это один из компонентов комплексной реализации социальной политики в любом регионе. При осуществлении основных государственных задач, (улучшение качества жизни граждан, создание комфортной среды, возможностей для самореализации молодежи и т.д.) бизнес и власть должны быть единым целым. И власть, в свою очередь, предоставляет инструменты и всевозможные площадки для осуществления тех или иных задач. Именно поэтому в Ленинградской области такой высокий результат роста социальных предпринимателей — за год их число выросло почти в два раза. Уверена, что особый акцент необходимо уделять экологическому просвещению и охране окружающей среды, поддержке семей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, пропаганде здорового образа жизни и патриотическому направлению», - поделилась мнением аналитик Анна Петрова на площадке "Экспертного клуба".

«Пандемийные» 2020-2021 годы были достаточно сложными для многих предпринимателей, в том числе и социально ориентированных. Однако именно социальная направленность позволила участвовать в конкурсах на получение грантовой поддержки, что позволило пережить трудный период. Увеличение числа социальных предприятий – это результат государственной программы поддержки. Вопрос может возникнуть только в том, соответствует ли всего 100 грантов необходимому темпу увеличения количества предприятий в регионе, или уже достигнуто достаточное их количество, и надо уделить внимание соответствию уровня качества оказываемых услуг или производимой продукции. В этом случае размер грантов имеет очень существенное значение. Если говорить о других видах поддержки – льготных кредитах, субсидиях, имущественной поддержке, – то сбор и подготовка документов на получение такой поддержки, как правило, становится проблемой для малого предприятия, особенно с социальной направленностью. Думается, в этом направлении есть еще над чем поработать в плане упрощения бюрократических процедур», - резюмирует Вероника Каторгина, председатель комиссии по образованию, молодёжной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту Общественной Палаты Ленинградской области.

Получить информацию о доступных мерах поддержки, помощь в оформлении статуса социального предпринимателя можно в Центре «Мой бизнес». Выбрать и получить меры поддержки также можно в личном кабинете на цифровой платформе МСП.рф, которую Минэкономразвития создает вместе с Корпорацией «МСП».

Грантовая поддержка социальных предприятий осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.