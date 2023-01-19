2022 – год испытаний и очищения

Характеризуя ушедший 2022-й, Людмила Николаевна подчеркнула важность командной работы, взаимодействия и взаимопонимания всех структур:

- В историю нашей страны и всего мирового сообщества 2022-й войдет как особенный год. Но, несмотря на все сложности, для меня это был год движения – очень активного, решительного, динамичного. Конечно, один в поле не воин, и невозможно было бы пройти испытания ушедшего года, если бы рядом не было людей, нацеленных на совместную командную работу, на достижение тех целей, которые были поставлены самой жизнью.

Особую благодарность Людмила Николаевна адресовала директорам гатчинских предприятий:

- Никто из них не растерялся в период жестких, беспрецедентных санкций. Каждый сконцентрировался на поиске именно тех управленческих решений, которые на первоначальном этапе дали возможность сохранить все технологические процессы, одновременно сохраняя рабочие места и выстраивая новые логистические схемы.

Глава администрации отметила, что в минувшем году Гатчинский район всеми действиями и решениями внес свою лепту в реализацию общегосударственных задач.

- Кроме стратегических вопросов, которыми нам предстоит заниматься, впереди – текущая работа по исполнению социальных обязательств перед жителями Гатчинского района. На это направлены все наши ресурсы и, прежде всего, кадровый и финансовый ресурс, – сказала Людмила Николаевна.

На пресс-конференции выступили заместители главы администрации с краткими докладами об итогах 2022-го и основных задачах на текущий год.

Отвечая на вопросы журналистов, глава администрации рассказала о планах по ремонту водопровода на ул. Радищева, о сдаче в эксплуатацию спортивных объектов и возвращении на старое место газетных киосков.

Новый спорткомплекс на ул. Чехова получил разрешение на ввод в эксплуатацию 30 декабря, планируется его торжественное открытие к 23 февраля. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Терволово также сдан в эксплуатацию. В 2023 году будет, наконец, закончена реконструкция стадиона «Спартак» в Гатчине.

Журналисты обратились к главе администрации с просьбой вернуть в центр города киоски «Невоблпечати», которые исчезли в ходе реконструкции улиц. Администрация согласилась с необходимостью таких торговых точек в городе.

Был задан вопрос о мероприятиях, которые планируются в Гатчине по случаю 200-летия со дня рождения основоположника научной педагогики в России К.Д. Ушинского. По словам главы администрации, в 2023 году, объявленном Годом педагога и наставника, в Гатчине должно состояться открытие памятника Ушинскому: победитель конкурса выбран, и место установки согласовано.

…Подводя итог ушедшего года, Людмила Нещадим назвала слова, которые стали сутью 2022 года:

- Специальная военная операция, мобилизация – эти понятия изменили наше мышление, оценку и дали возможность каждому определить главное в жизни. Лучшую характеристику минувшему году дал владыка Митрофан – епископ Гатчинский и Лужский: это был год испытаний и очищения. Все, что было неестественным, стало очевидным. А что было истинным, укрепило нас в нашей вере, наших силах и нашей победе.