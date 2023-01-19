В Ленобласти запущена программа субсидирования перевода автомобилей на газ

Это произошло благодаря увеличению доли федерального субсидирования переоборудования машин на метан, региональному софинансированию и новой программе рассрочки на само оборудование.

В результате бюджетные средства практически полностью покрывают затраты на работы по установке газобаллонного оборудования, а компания-оператор предоставляет рассрочку на оборудование на пять лет. Она погашается средствами водителя, потраченными на заправку транспорта. Таким образом, фактически переоборудование становится бесплатным для водителя, использующего компримированный природный газ (КПГ) в качестве моторного топлива.

«Мы видим огромные перспективы в использовании компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива. Он имеет ряд преимуществ, среди которых экономичность, экологичность и безопасность», – прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.