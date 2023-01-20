Абоненты «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» получат квитанцию за газ с новым форматом

Верхняя часть квитанции, как и прежде, будет содержать данные с номером лицевого счета, ФИО абонента, адресом объекта недвижимости, расчетным периодом, датой выписки счета, сроком и суммой оплаты. Адрес абонентского пункта и контактная информация переместятся в нижнюю часть листа в раздел справочной информации.

В средней части квитанции для абонентов, имеющих приборы учета, будет отражена информация о газовом счетчике: его номер, дата очередной поверки, переданные показания и дата их внесения.

По остальным графам обе квитанции и для оплачивающих по нормативу, и по приборам учета идентичны.

Теперь вся информация о расчетах объединена в единую таблицу: в расшифровке счета отображаются сведения о платежах, переплате, имеющихся льготах, произведенных перерасчетах, итоговой сумме к оплате. Для оплачивающих по счетчику будет отображаться порядок начислений – по среднемесячному объему или по нормативу, если абонент не передавал показания своевременно.

С образцом квитанции и ее подробным разбором можно ознакомиться на сайте поставщика газа www.peterburgregiongaz.ru или в официальной группе компании в социальной сети «ВКонтакте».

Оплатить квитанцию по-прежнему можно в любом банковском приложении, без комиссии в личном кабинете «Мой газ», в чат-боте в мессенджере Telegram, в банковских отделениях и отделениях других платежных агентов.