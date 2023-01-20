Музыкальный снегопад в Доме культуры

Зима - самое волшебное время года. И сколько бы ни было нам лет, нас всегда волнует чудесная, загадочная атмосфера новогодних праздников. Мы продолжаем верить в чудеса, в то, что наши желания обязательно сбудутся.

Нарядно украшенный зал Дома культуры был полон — гости съехались на праздник со всех концов Гатчинского района. На сцене сияли новогодние ёлки и гирлянды — всё, как в старые добрые времена. И, как в старые добрые времена, на сцене появились Дед Мороз, Снегурочка и их друг - символ наступившего года Кролик. Дед Мороз торжественно объявил начало музыкального снегопада, каждая «снежинка»-песня которого исполняет какое-нибудь заветное желание. Необычным гостям помогали осуществить их волшебные планы ведущие праздника Артём Сидоров и Евгения Олькова. И новогодние чудеса начались!

Первое чудо подарили гостям артисты фольк-шоу группы «Лазурица» и юные танцоры ансамбля бального танца «Партита». Задорная и любимая всеми песня «Кабы не было зимы» добавила залу праздничного настроения. А шоу продолжалось! На сцене сменялись исполнители и коллективы Гатчинского Дома культуры, завоевавшие своими талантами звания лауреатов международных и всероссийских конкурсов и фестивалей.

Народный женский академический хор «Акварель», вокально-эстрадная студия «Маленькая страна», танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо», хореографическая студия «Серебряное озеро».

Своим певческим искусством гостей радовали солисты народной студии сольного пения Ольга Бичоль, Владимир Майер, Виктория Ганжа, Анна Журавко, Екатерина Терентьева.

Радостно встречали зрители своих добрых друзей — участников народной театральной студии «За углом» Наталью Воробьёву и Сергея Воробьёва. Также в концерте принимали участие Ирина Городилова, Юлия Виноградова, София Деньговская, Юлия Одарченко, Артём Сидоров, Евгения Олькова, Валерий Хабалаев.

Громом аплодисментов гости встретили директора Дома культуры Сергея Фикса, который в финале праздника вышел на сцену с баяном.

Говорят, музыка может делать людей лучше, счастливее, добрей. А ещё она сближает нас. Праздничный музыкальный снегопад завершился танцевальной ретро-программой в холле Дома культуры, где гостей праздника ждали огромная новогодняя ёлка и любимые музыкальные ритмы.

Юлия Лысанюк