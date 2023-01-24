Хорошее начало года

Награды вручали руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим. Так, за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство почетной грамотой администрации Гатчинского района награждены хореограф городской школы спортивного бального танца «Олимпия» Марина Карпунина, главный инженер МУП «Водоканал» города Гатчины Геннадий Бочаров, депутаты совета депутатов города Гатчины Юрий Назаров и Александр Корольков, главный редактор газеты «Гатчинская правда», депутат Елена Суралёва, руководитель инициативной комиссии Ирина Григорьева, машинист экскаватора 6-го разряда Управления благоустройства и дорожного хозяйства Алексей Кривогин и другие.

В числе награжденных - предприниматели, вносящие свой личный вклад в благоустройство и процветание Гатчины. Среди них Валерий Солонько, благодаря которому в 2022 году был отремонтирован памятник подводной лодке Джевецкого.

Далее участники совещания заслушали информацию об итогах работы комитета ЗАГС в 2022 году, об основных изменениях в законодательстве о контрактной системе и о важности своевременное передачи документов постоянного срока хранения в архивный отдел администрации.

Татьяна Можаева