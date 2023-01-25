Детям — о ленинградской блокаде

- Традиционно в январе мы начинаем работать с очень важной темой, посвященной сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, прорыве блокады Ленинграда и освобождении Гатчины, - говорит директор детской библиотеки Елена Коренева. - В эти дни мы принимаем большое количество организованных групп. Дети приходят и сами, и с родителями познакомиться с нашими выставками, с исторической литературой, книгами о войне.

К памятным датам сотрудники детской библиотеки подготовили интерактивную экспозицию «Всё это было, было в Ленинграде». Рядом с книгами о блокаде Ленинграда лежат предметы, словно сошедшие с их страниц: керосиновая лампа, картофелина (почти такую же нашла на улице героиня книги «Лист фикуса»), старая кукла и плюшевый мишка (такого наверняка обнимали многие ленинградские ребятишки во время воздушной тревоги), старинные прописи, репринтные открытки военного города, продуктовая карточка, кусочек «блокадного» хлеба, который умещается на ладони.

На выставке уже побывали первые посетители - ребята из школ и детских садов Гатчины. Они не только смогли познакомиться с экспонатами, но и послушали рассказы сотрудников библиотеки об этих предметах.

- Для нас очень важно, чтобы дети смогли понять то время, - говорит Елена Коренева. - Легче всего им это сделать через предметы, которые им ближе. В первую очередь, это, конечно, игрушки. На нашей выставке есть старые игрушки, в которые могли играть дети блокадного Ленинграда. Они мало похожи на современные. Например, наш старенький плюшевый мишка очень нравится нашим маленьким посетителям. Все дети любят мандарины, и мы обязательно им рассказываем, как на ёлку 1942 года ленинградским детям привезли мандарины, и это для них стало главным новогодним подарком

Также в детской библиотеке работают выставки творческих работ учеников детской художественной школы города Гатчины. В экспозиции «Считает чьи-то жизни метроном» представлены пронзительные рисунки, рассказывающие о тяжелых буднях блокадного города. Экспозиция «Хвостатые герои блокадного Ленинграда» рассказывает о животных, которые помогали людям переносить это страшное время.

Познакомиться с исторической литературой, посвященной Великой Отечественной войне, можно на книжных выставках «Город-герой Ленинград» и «Ничто не забыто».

Юлия Лысанюк