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Неисправная розетка привела к пожару

Без пожаров не обходится ни днем, ни ночью. На прошлой неделе в Гатчине и районе, как обычно, горел мусор – на Аэродроме, в Белогорке и Елизаветино.

Рубрики:  Происшествия

Из-за неисправности электропроводки случился ночной пожар в квартире: 19 января в Малом Верево, в двухкомнатной квартире трехэтажного дома на улице Кутышева из-за короткого замыкания в розетке обгорела обстановка. Пожарные получили сообщение о возгорании в четыре утра.

21 января ночью в Орлино сгорел дом на улице Мира. От одноэтажного обшитого вагонкой дома с двумя верандами остался сруб. Причины возгорания устанавливаются.