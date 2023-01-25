Неисправная розетка привела к пожару

Из-за неисправности электропроводки случился ночной пожар в квартире: 19 января в Малом Верево, в двухкомнатной квартире трехэтажного дома на улице Кутышева из-за короткого замыкания в розетке обгорела обстановка. Пожарные получили сообщение о возгорании в четыре утра.

21 января ночью в Орлино сгорел дом на улице Мира. От одноэтажного обшитого вагонкой дома с двумя верандами остался сруб. Причины возгорания устанавливаются.