НКО делятся секретом успеха

Губернатор Ленинградской области поздравил победителей первого конкурса 2023 года Фонда президентских грантов и финалистов международной премии #Мывместе.

«Региону очень нужны такие люди, как вы — неравнодушные к другим, заряженные оптимизмом, пассионарные личности, которые собирают вокруг себя единомышленников. Важно, что ваши усилия направлены именно на социальные проекты. Я знаю, что внутри Команды 47 уже сложилось НКО-сообщество. Будем продолжать помогать друг другу, делиться опытом и стараться расти. Как показывает результат федеральных конкурсов — динамика уже очень хорошая», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На встрече губернатор поддержал предложение представителя Ленинградского областного фонда имени Карла Кёнига Елены Аленевой об организации стажировки для волонтеров на базе деревни Светлана, в которой живут люди с особенностями здоровья.

Глава региона поблагодарил представителей некоммерческих организаций и пообещал лично приехать к ним в гости.

В этом году финалистами премии #Мывместе от Ленинградской области стали благотворительные фонды «Место под солнцем» и «Я Свободен».

Победителями в первом конкурсе 2023 года фонда президентских грантов стали 23 некоммерческие организации ― их в два раза больше по сравнению с показателями прошлого года. Ленинградские проекты получат на реализацию 44 млн рублей.