Совет по культуре проходит «апгрейд»

- Наша работа требует изменений, - обратилась к коллегам председатель Совета по культуре Гатчинского района Ирина Авикайнен. - Нужно четко проработать все направления, которые будут полезны Гатчинскому району. Мне кажется, в работе совета должна быть экспертная составляющая. Может быть, нужно вернуться к созданию рабочих групп по решению конкретных задач.

Два главных направления работы совета предложила генеральный директор «Ореол-ИНФО» Галина Паламарчук.

- С одной стороны, совет по культуре должен быть экспертным сообществом, а с другой – он должен генерировать что-то новое. Чтобы, оглядываясь на прошедший год, мы каждый раз могли сказать, что мы создали что-то новое, чего бы не было без нас, - считает Галина Паламарчук.

Так, на совете по культуре в 2020 году прозвучала идея, а затем возник проект «Ожившие фотографии», посвященный 75-летию Победы. В Гатчине было установлено пять стендов в формате «оживших фотографий» на площади Победы. Каждый представляет видеоролик, посвященный юбилею Победы. В 2021-2022 годах проект был продолжен в виде стендов «Жизнь замечательных людей» на Театральной площади и в Аэропарке.

- Проект «Ожившие фотографии» получил хороший общественный резонанс. Он может быть рекомендован для реализации в поселениях Гатчинского района, - уверена Ирина Авикайнен.

Также по итогам 2022 года высокую оценку членов совета получил проект «Душа женщины – душа Победы!», который, по общему мнению, должен получить развитие.

Члены совета по достоинству отметили работу муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурный центр «Дом Исаака Шварца». Это редчайший пример, когда единственный в своем роде, эксклюзивный музей создан и активно развивается за счет муниципальных средств, и он достоин представления в этом году на областном конкурсе, как лучшая муниципальная практика.

Галина Паламарчук призвала работников культуры активнее подавать заявки на участие в конкурсе на предоставление гранта из президентского фонда культурных инициатив. Составить заявку не так просто, поэтому коллеги, поддержав ее, предложили провести мастер-класс для же-лающих участвовать в конкурсе.

Определяясь, на чем еще в этом году сфокусировать внимание, участники заседания отметили, что в районе пока отстает туристическая инфраструктура, нет современного качественного комплекса по предоставлению туристических услуг, мало себя проявляют волонтеры культуры, также пришло время вернуть районный проект «Календарь пушкинских событий», объединяющий мероприятия в сфере культуры.

Руководитель театра костюма «Катюша» Людмила Иванова предложила в этом году подключить молодых креативных режиссеров и сделать хороший праздник работников культуры, объединяющий творческие кол-лективы города и района.

Ольга Карпинская выступила с предложением почтить память управляющего дворцовой канцелярией Степана Ивановича Рождественского. В одном из помещений бывшего усадебного дома, а теперь Гатчинского Дворца бракосочетаний, организовать небольшое музейное пространство. Особняк Рождественского, автора двухтомного труда «Столетие города Гатчины 1796-1896» - памятник архитектуры первой половины XX века.

– Это придаст уникальность гатчинскому ЗАГСу. Родные Степана Ивановича готовы поддержать этот проект, - сказала Ольга Карпинская.

Людмила Нещадим предложила сделать совместный выход на место и определить, где это можно сделать. Тем более, что ремонт здания стоит в планах 2024 года.

Директор АНО «Гатчинская мельница» Анатолий Горбатенко рассказал о работе новой организации, одна из основных задач которой открытие музейного пространства, посвященного уроженцу деревни Мыза-Ивановка Гатчинского района, знаменитому архитектору Андрею Штакеншнейдеру. В ближайших планах организации - установка в феврале-марте 2023 года информационной таблички в месте рождения архитектора – у Гатчинской мельницы. Мероприятие будет приурочено к годовщине со дня рождения Андрея Ивановича.

Людмила Нещадим поддержала инициативу общественников по сохранению памяти о великом архитекторе и предложила одну из встреч совета по культуре провести в офисе организации и месте размещения временной экспозиции на ул. Володарского, 29а. А следующее заседание совета пройдет в апреле на площадке бывшего швейного училища, а ныне «Школы дизайна» ГИЭФПТ.

Татьяна Можаева