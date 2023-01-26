Спасатели предупреждают: выход на лед опасен!

«К сожалению, недавний случай спасения рыбаков со льдины в Подпорожском районе, наглядно показывает, что жители и гости региона выходят на лед, несмотря на запреты, введенные администрациями муниципальных образований. Никто не застрахован от несчастных случаев, а в происшествиях на водных объектах, тем более в холодное время года, счет для спасения идет буквально на минуты. Мы призываем вас быть сознательными и не пренебрегать правилами безопасности», ― отметил первый заместитель председателя Комитета правопорядка и безопасности – начальник департамента региональной безопасности Игорь Гнездилов.

Рейды, которые проводятся спасателями Аварийно-спасательной службы Ленинградской области совместно с представителями ГИМС, полицией и местной администрацией, охватывают акваторию Ладожского озера, реку Свирь в районе деревни Плотично, поселок им. Свердлова, озеро Вуокса, реку Вуокса-Вирта в районе Синяево. С рыбаками проводятся профилактические беседы об опасности выхода на лед, также спасатели замеряют толщину льда и осуществляют мониторинг ледовой обстановки.

В настоящее время в муниципальных образованиях Ленинградской области выход на лед водоёмов запрещён, за несоблюдение запретов предусмотрена административная ответственность.

Памятка

При колебании температур повышаются риски нахождения на ледовом покрытии водных объектов - не везде его толщина и прочность одинаковы, даже на одном водоеме. В связи с этим, Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области напоминает о соблюдении правил нахождения вблизи водоемов для недопущения нечастных случаев в зимний период:

1. Не выходите на лед в период его замерзания или таяния

2. Не игнорируйте запрещающие знаки

3. Старайтесь передвигаться по специально оборудованным переправам

4. Изучайте заранее способы спасения и оказания первой помощи при провале под лед

5. Рыбаки – не игнорируйте спасательный жилет, по возможности откажитесь от проведения досуга на льду

6. Не катайтесь на льдинах

В случае, если вы провалились под лед:

1. Не паникуйте, не делайте резких движений

2. Держите голову как можно выше, дышите как можно глубже и медленнее, совершайте ногами непрерывные движения так, словно вы крутите, педали велосипеда, одновременно зовя на помощь, ведь поблизости могут оказаться люди

3. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения

4. Попытайтесь осторожно лечь грудью на край льда и забросить одну ногу, а потом и другую на лед, используйте для этого острые предметы (нож, гвозди), если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу

5. Ползите от края полыньи и двигайтесь той дорогой, по которой вы пришли по льду до провала – здесь лед вас уже выдержал

6. Выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть

7. Добирайтесь до ближайшего теплого помещения как можно скорее.

Берегите себя и не выходите на лед! В экстренных случаях звоните по номеру 112.