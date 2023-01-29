Защита профиля

Правила безопасного поведения: как не стать жертвой мошенников

Используйте разные пароли на различных сервисах.

Выбирайте сложные пароли, а чтобы их было легко придумывать и хранить, используйте менеджеры паролей.

Не используйте ваши имя, фамилию и дату рождения при создании пароля.

Настройте дополнительное подтверждение входа — двухфакторную аутентификацию, чтобы аккаунт не перешел в руки недоброжелателей.

Привяжите актуальный номер вашего телефона к профилю, а также укажите ваши настоящие имя, фамилию, установите реальное фото: так восстановить доступ к профилю в случае взлома будет проще.

Чему нужно учиться:

соблюдать спокойствие в любой ситуации,

устанавливать разные и сложные пароли на разных ресурсах,

использовать дополнительное подтверждение входа (двухфакторную аутентификацию),

не переходить по незнакомым и подозрительным ссылкам.

Ключевые правила:

помнить, что в сети много мошенников,

если есть сомнения, советоваться с кем-нибудь старше и авторитетнее,

не торопиться с принятием решений, касающихся перевода денег,

написать в службу поддержку соцсети или иного ресурса и сообщить, что вашим аккаунтом завладели злоумышленники,

предупреждать своих друзей и подписчиков о том, что вашим профилем завладели злоумышленники.