Безопасная «цифра»: правильное поведение в интернет-пространстве

Первый открытый урок безопасной «цифры» прошёл 26 января в Гатчинском Центре информационных технологий. Он был посвящен таким темам, как безопасное поведение в социальных сетях, фишинговые ссылки, социальная инженерия, кибербуллинг.

Участниками открытого урока стали старшеклассники Гатчинской школы №11. К онлайн-трансляции подключились и десятки других школ Ленинградской области. Первое занятие по кибербезопасности провела куратор департамента регионального развития платформы Учи.ру Дария Лазарева.

- Мы все сейчас живём в «цифровом» пространстве, - напомнила Дария. - Цифровую информацию мы встречаем буквально на каждом шагу. Это и образование, и развлечения, и интернет, и соцсети, и пользование гаджетами. Но со стороны «цифры» исходит не только польза, но и реальная опасность, и от неё нужно уметь защищаться.

По данным исследований, 93% детей активно используют мобильные устройства. И им, как, кстати, как и многим взрослым, сложно распознать действия сетевых мошенников и избежать небезопасных сайтов.

Главные темы «Цифрового ликбеза» обозначил в своём видеообращении к школьникам директор департамента защиты клиентов ВКонтакте Рустэм Газизов.

- Каждый день вы размещаете в соцсетях очень много контента, который интересует не только ваших друзей и знакомых, но и мошенников, - отметил он. - Они могут воспользоваться вашими данными. Более девяноста процентов «взломов» аккаунтов проводятся с помощью социальной инженерии. Это попытки мошенников получить доступ к вашим данных с помощью различных приёмов и методов. Мошенники анализируют ваш профиль в соцсетях и пытаются заставить вас делать то, что им нужно — например, переходить по подозрительным ссылкам и размещать свои данные на сторонних сервисах. Поэтому всегда очень важно проверять всю информацию, которая приходит даже от родственника или знакомого человека. Защититься от мошенников помогают специалисты по кибербезопасности. Они изучают их поведение в сети и разрабатывают различные способы защиты ваших данных. Также они постоянно анализируют базы утечек данных на сторонних сервисах. Если система находит ваши данные на этих сервисах, вам сразу же будут предложены алгоритмы решения этой проблемы.

Конечно, хорошо, что есть специалисты, которые нас защищают от «взломов» и утечки данных. Но, как отмечает Дария Лазарева, очень большую роль в цифровом пространстве играет человеческий фактор. Речь идёт об ошибках, которые совершаем мы сами как пользователи.

Простой пример: многие из нас используют одинаковые пароли для всех своих аккаунтов или подбирают простой пароль с использованием своего имени и даты рождения. Социальная инженерия легко вычисляет такую ошибку: большая часть взломов аккаунтов — следствие именно таких наших просчётов. Ещё один пример — переход по так называемым фишинговым ссылкам, которые, под прикрытием легальных ссылок, ведут на сайты мошенников.

Избегать таких ошибок, уметь ориентироваться и безопасно вести себя в киберпространстве учит всероссийский просветительский проект «Цифровой ликбез».

«Цифровой ликбез» - это приложение к популярному в школьной среде всероссийскому образовательному проекту «Уроки цифры», который направлен на раннюю профориентацию школьников. Новый сезон проекта запустили социальная сеть ВКонтакте и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Министерства цифры и Министерства просвещения России.

Проект «Цифровой ликбез» предназначен для детей старше 12 лет и рекомендован для просмотра с родителями или педагогами. Задача проекта – научить детей определять вредоносный контент, осознанно публиковать информацию о себе, ограничивать доступ к личным публикациям и соблюдать цифровую культуру.

«Цифровой ликбез» - это интерактивный формат, обучающие видеоролики и мультфильмы. В легкой игровой форме разбираются важные вопросы кибербезопасности и правильного поведения в интернете. На сайте «Цифрового ликбеза» подростков встречают новые герои - жители подводного мира и придуманного города Нижнефорельска рыбка-блогер Антон Корюшкины, нерпа Женя, краб Кира и другие морские обитатели.

Школьникам доступны как пять новых уроков, так и двенадцать базовых. Среди актуальных тем, которые разбираются в роликах — разные виды мошенничества, переход по фишинговым ссылкам, безопасное общение в соцсетях и мессенджерах, компьютерные и телефонные вирусы, эффективная работа с информацией, использование достоверных источников, покупки в интернете, финансовая грамотность, интернет-травля, кража денежных средств.

Видеоматериалы проекта «Цифровой ликбез» полезны и педагогам — их можно легко интегрировать в учебный процесс или использовать на родительских собраниях.

На первом открытом уроке «Цифрового ликбеза» школьники вместе с Дарией Лазаревой разбирали самые разные стороны «цифры» - факторы риска, уловки кибермошенников, способы защиты от них своих личных данных и профиля в соцсетях. Ребята открыли для себя много нового в том, что, казалось, бы уже изведано ими вдоль и поперек, потренировались в определении видов контента и даже подискутировали по нескольким спорным вопросам.

Юлия Лысанюк