Раскрыто 1000 и 101 преступление

Сократилось число преступлений тяжких и особо тяжких составов: 901 за год. Раскрываемость превысила 40%. Кроме того, за 2022 год расследовано 38 преступлений прошлых лет.

Важным индикатором оперативной обстановки остаются посягательства на жизнь и здоровье граждан. Здесь следует отметить, что на четверть увеличилось число причинений тяжкого вреда здоровью – 27 за год, а также количество убийств – 17. Раскрываемость убийств составляет 90,9%. По данным полиции, в основе роста данных преступлений лежит состояние алкогольного опьянения, в котором находились преступники. За 2022 год гражданами в нетрезвом виде совершено 170 преступлений, что выше прошлогоднего показателя. В состоянии опьянения совершается половина всех преступлений так называемых превентивных составов. Распитие спиртного, как правило, происходит в квартирах, что усложняет превентивную работу полиции, так как ранее большинство этих лиц не попадали в поле зрения правоохранительных органов.

В целях профилактики данного явления сотрудниками Гатчинского УМВД проводились проверочные мероприятия в местах реализации алкогольной продукции. Было выявлено 118 административных правонарушений в сфере оборота спиртосодержащей продукции, в том числе 74 факта продажи спиртного несовершеннолетним. Из оборота изъято 1576 литров алкоголя. К административной ответственности привлечено девять физических, пять юридических и 104 должностных лица.