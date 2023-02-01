«Невский десант» берётся за дело

Двадцать человек, многие из которых – городские ребята, приехали сюда, чтобы помогать людям. На целую неделю, а то и больше. Это стало возможным благодаря акции «Невский десант», организованной движением «Российские Студенческие Отряды» (РСО). В ней принимает участие более 600 студентов из Питера и Ленобласти. Волосовский, Волховский, Лужский, Приозерский районы – «новые тимуровцы» отправились в разные уголки родного региона. И везде их ждали.

Взять хотя бы колку дров! В посёлке печное отопление – основа жизни, а дрова – самый ходовой материал. Вот ребят и попросили наколоть поленницу-другую для местных пенсионеров и соцучреждений. Они тут же взялись за дело, хотя далеко не все «бойцы» до этого часто работали топором. Но ведь русский студент всё освоит на ходу, правда?

Мне оставалось только наблюдать, как массивные брёвна на глазах превращаются в горы дров. Падал снег, чувствовался лёгкий мороз, но самим студентам было совсем не холодно.

– Зимняя работа, конечно, имеет свои особенности при подготовке, она не каждому по силам, – деловито рассуждает Михаил Семенков, командир стройотряда «Снегирь». – Важно хорошо утеплиться, ведь климат у нас суровый. Подготовить инвентарь, особенно при работе с большим количеством снега. И запастись едой для поддержания тонуса и бодрости!

Сам Михаил в отряде уже 4 года. «Снегирями» они стали не просто так. Решили, что это самая патриотичная птица – не улетает зимой в тёплые края, а наоборот, стремится туда, где холоднее и больше снега. Вот и наши герои каждый год ездят в зиму по деревням и посёлкам, чтобы помогать людям.

– Конечно, мы не одни такие. «Невский десант» в этом году собрал более двадцати стройотрядов. Кроме физического труда каждый отряд готовит культурную и образовательную программу задолго до выезда на место, чтобы потом устраивать концерты и мастер-классы, – объясняет Михаил.

Так и сегодня – после работ на свежем воздухе студенты отправляются в оредежский Дом Культуры. За день они успели дать сразу два концерта для местных школьников. Темой выступления стал Год педагога и наставника, объявленный президентом России Владимиром Путиным. Юным зрителям особенно понравилось шоу теней, в котором от лица педагога рассказывалось о непростом жизненном пути любого наставника: получилось искренне и трогательно. Зал аплодировал стоя.

Всё это стройотрядовцы успели сделать за один день. Эффективная работа! А заодно – тренировка перед будущим летним сезоном, когда РСО отправляются на большие стройки в разные регионы. «Невский десант» подарил им уникальный опыт! Не только труда, но и дружбы, а главное – понимание того, чем живёт родная страна и русская деревня.

Ангелина Гилунова

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