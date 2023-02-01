«Педагогическое мастерство без границ» - в Гатчинском районе

Старт конкурсу профессионального мастерства педагогов образовательных учреждений Гатчинского района был дан в начале учебного года – на празднике, посвященном Дню учителя. Смотр-конкурс объединяет восемь конкурсных номинаций, по двум из которых уже подведены итоги.

Первым прошел конкурс в номинации «Педагогические инновации». Десять лучших работ представляли систему образования Гатчинского муниципального района на региональном Форуме педагогических идей и инновационных практик 15 декабря 2022 года.

Молодой педагог

В декабре прошел конкурс «Педагогическое мастерство без границ» среди молодых учителей Гатчинского района. В этот раз он был организован в очно-дистанционной форме.

Молодые профессионалы успешно выполнили конкурсные задания: «Медиавизитка», «Презентация из опыта работы», «Урок» и «Самоанализ урока». В процессе конкурса педагоги продемонстрировали наработанный методический опыт, свое видение учебного процесса, жизненные приоритеты и устремления в профессии, а также ответили на вопросы жюри.

В конкурсе приняли участие девять молодых учителей. По итогам конкурсных испытаний шесть будут отмечены дипломами участников. Это учителя начальных классов Анна Вилкова (Гатчинский лицей №3), Алена Воронцова (Кобринская школа), Вита Фролова (Высокоключевая школа), Екатерина Ряхмонен (Гатчинская школа №11), Анна Шустова (Коммунарская школа №3) и инструктор по физкультуре детского сада №47 Ксения Смолякова.

Лауреатами конкурса стали учитель начальных классов Пламенской школы Анастасия Жаренова, чей девиз «Лучший пример – профессиональный успех!», и воспитатель детского сада №50 Марина Семёнов, выступавшая под девизом «Творчество + педагогический талант = профессиональное мастерство!».

Победу в муниципального конкурса профессионального мастерства среди молодых педагогов одержала учитель физкультуры Белогорской начальной школы Дарья Трофимова.

Учитель года - 2023

В январе состоялся конкурс в номинации «Учитель года». Его участниками стали учитель физкультуры Гатчинской школы №1 Евгений Михайлов, учитель математики Вырицкой школы №1 Елизавета Хоменко, учитель английского языка Гатчинской школы №11 Виктория Амочкина, учитель начальных классов Гатчинской школы №4 Наталия Казакова, учитель истории и обществознания Гатчинской школы №8 Ирина Приходько.

На первом этапе участники конкурса представили «Медиавизитку». На «Методическом семинаре» продемонстрировали свой успешный педагогический опыт и ответили на вопросы жюри по теме выступления. На следующем этапе конкурсанты показали свой урок и сделали его самоанализ. Сейчас подводятся итоги конкурса.

Впереди – новые конкурсные испытания!

Уже прошли установочные семинары для участников в номинациях «Воспитатель года» и «Учитель-логопед/дефектолог года».

В феврале и марте на очный этап выйдут конкурсанты в номинациях «Педагог-психолог года», «Сердце отдаю детям» и «Классный, самый классный».

Конкурс профессионального мастерства проводится комитетом образования Гатчинского района совместно с муниципальной методической службой Центра психолого-медико-социального сопровождения и Ассоциацией педагогов-наставников Гатчинского района.

Татьяна Можаева